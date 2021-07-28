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6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

Автор Евгений Русаков 0
6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

Сегодня свой 44-ый день рождения отмечает известный аргентинский баскетболист Ману Джинобили. И несмотря на то, что Джинобили действительно легендарный баскетболист, речь всё же пойдёт не о нём, а о баскетболе в целом. Ведь как бы мы все ни любили этот спорт, наверняка, есть несколько фактов, о которых знают немногие. Итак, стартовый свисток! Понеслась!

  1. Сначала в баскетбол играли футбольным мячом. Настоящий баскетбольный мяч появился только в 1929 году и он был коричневого цвета. И только через 20 с лишним лет он стал оранжевым.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    Баскетбольный мяч образца 1929 года

  2. Профессиональные баскетбольные щиты изготавливают из закалённого стекла, что не мешает игрокам иногда крушить их в звенящую крошку. Кстати, сам щит вообще появился, потому что на заре развития игры болельщики на балконе частенько ловили мяч.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    Баскетбольный щит образца 2021 года

  3. Самым высоким баскетболистом в истории был ливиец Сулейман Али Нашнун с ростом 245 сантиметров. Самым низким – американец Тайрон «Магси» Богз с ростом 160 сантиметров.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    «Магси» Богз – мал, да удал!

  4. Во время олимпийской церемонии награждения легендарный Майкл Джордан взошёл на пьедестал, закутавшись во флаг США. Под флагом он спрятал логотип компании Reebok, так как у него был личный контракт с компанией Nike.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    Легендарный Майкл Джордан

  5. В Северной Корее своя система подсчёта очков. Дальнее попадание оценивается в 4 очка, удачный бросок сверху – 3 очка, а любое попадание в последние 3 минуты матча приносит 8 очков. Также предусмотрено списание очков при неудачном исполнении штрафного броска. Говорят, что автором этого «ноу хау» стал Ким Чен Ын, но это не факт.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    Напряжённая борьба за 8 очков

  6. Ну и куда же без нашего Арвидаса Сабониса? Легендарный литовский баскетболист по совместительству ещё и заядлый рыбак. Во время одной из своих многочисленных рыбалок Арвидас Сабонис выловил 120-килограммового осетра.

    6 интересных фактов о баскетболе и баскетболистах

    Фото осетра, которого выловил Арвидас Сабонис. Но это не точно…

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