6 интересных фактов о биатлоне

Когда у человека отпала необходимость бегать с ружьём по заснеженному лесу, он придумал… биатлон. Всё верно, несмотря на август сегодня мы представим вашему вниманию шесть интересных фактов о биатлоне. Ведь, как говорится, готовь сани летом…
- Название спортивной дисциплины происходит (лат. bis – дважды и др.-греч. ἆθλον – состязание), поэтому первоначально биатлон называли современным зимним двоеборьем.
- Биатлонисты, ставшие золотыми медалистами Олимпийских игр в индивидуальной программе или чемпионами мира и поразившие без промахов все мишени, попадают в Клуб «Зеро», основанный Международным союзом биатлонистов. Вступить в клуб считается очень престижным для любого биатлониста.
- Биатлонистам строго запрещается сходить со стрелкового коврика с заряженной винтовкой. Был случай, когда норвежский биатлонист Ларс Бергер, нечаянно уронил патрон и, потянувшись за ним, шагнул с коврика. В результате, с соревнований дисквалифицировали всю норвежскую сборную.
- Биатлонисты пользуются мелкокалиберными винтовками особой конструкции. Их вес составляет до 3,5 кг. В свою очередь, скорость пули достигает 380 м/с.
- Изначально мишени в биатлоне были бумажные, что постоянно приводило к бесконечным спорам. В 1974 году советские инженеры создали стеклянные мишени. При попадании пули они не рассыпались, а стекали, словно жидкое стекло. Однако такая «хрупкость» при транспортировке оказалась очень непрактичной.
- В одной из гонок американец Джей Хаккинен промазал все пять выстрелов из положения лёжа. Он так расстроился, что, когда поднимался с коврика, забыл палки. Вернувшись за палками – уронил перчатки. Вернулся за перчатками, по пути решил, что это определённо не его день, плюнул и снял лыжи, тем самым завершив гонку.