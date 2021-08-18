Спорт Это интересно

6 интересных фактов о биатлоне

Автор Евгений Русаков 1
6 интересных фактов о биатлоне

Когда у человека отпала необходимость бегать с ружьём по заснеженному лесу, он придумал… биатлон. Всё верно, несмотря на август сегодня мы представим вашему вниманию шесть интересных фактов о биатлоне. Ведь, как говорится, готовь сани летом…

  1. Название спортивной дисциплины происходит (лат. bis – дважды и др.-греч. ἆθλον – состязание), поэтому первоначально биатлон называли современным зимним двоеборьем.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Гонка в самом разгаре

  2. Биатлонисты, ставшие золотыми медалистами Олимпийских игр в индивидуальной программе или чемпионами мира и поразившие без промахов все мишени, попадают в Клуб «Зеро», основанный Международным союзом биатлонистов. Вступить в клуб считается очень престижным для любого биатлониста.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Международный союз биатлонистов, лого

  3. Биатлонистам строго запрещается сходить со стрелкового коврика с заряженной винтовкой. Был случай, когда норвежский биатлонист Ларс Бергер, нечаянно уронил патрон и, потянувшись за ним, шагнул с коврика. В результате, с соревнований дисквалифицировали всю норвежскую сборную.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Не сходи с коврика! Не совершай ошибку!

  4. Биатлонисты пользуются мелкокалиберными винтовками особой конструкции. Их вес составляет до 3,5 кг. В свою очередь, скорость пули достигает 380 м/с.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Не винтовка, а прелесть!

  5. Изначально мишени в биатлоне были бумажные, что постоянно приводило к бесконечным спорам. В 1974 году советские инженеры создали стеклянные мишени. При попадании пули они не рассыпались, а стекали, словно жидкое стекло. Однако такая «хрупкость» при транспортировке оказалась очень непрактичной.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Расстояние до мишени – 50 метров

  6. В одной из гонок американец Джей Хаккинен промазал все пять выстрелов из положения лёжа. Он так расстроился, что, когда поднимался с коврика, забыл палки. Вернувшись за палками – уронил перчатки. Вернулся за перчатками, по пути решил, что это определённо не его день, плюнул и снял лыжи, тем самым завершив гонку.

    6 интересных фактов о биатлоне

    Джей Хаккинен

Метки:

Актуальные новости

Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

Автор Анжелика Орлёнок
6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

Автор Евгений Русаков
«Король в ловушке»: 6 любопытных фактов о шахматах

«Король в ловушке»: 6 любопытных фактов о шахматах

Автор Евгений Русаков
6 любопытных фактов об автогонке «24 часа Ле-Мана»

6 любопытных фактов об автогонке «24 часа Ле-Мана»

Автор Евгений Русаков
Спортивные специалисты обратились с петицией

Спортивные специалисты обратились с петицией

Автор Евгений Русаков
Можно подавать заявления о бесплатном питании в школах

Можно подавать заявления о бесплатном питании в школах

Автор Евгений Русаков
В Литве впервые пройдёт теннисный турнир им. Рафаэля Надаля

В Литве впервые пройдёт теннисный турнир им. Рафаэля Надаля

Автор Евгений Русаков
6 занимательных фактов о теннисе

6 занимательных фактов о теннисе

Автор Евгений Русаков
Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

Автор Анжелика Орлёнок