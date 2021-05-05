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6 интересных фактов о дзюдо

Автор Евгений Русаков 20
6 интересных фактов о дзюдо

5 мая 1956 года в Токио, Япония, состоялся первый Чемпионат мира по дзюдо.

RUSRADIO.LT не смогло упустить 65-летний юбилей такого значимого события, и следующие шесть фактов будут посвящены этому замечательному виду спорта.

  1. Дзюдо является самым популярным в мире видом единоборств. Всего в мире дзюдо занимается около 30 млн человек.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, самый популярный вид единоборств в мире

  2. Основатель дзюдо Дзигоро Кано до 15 лет был физически слабым и испытывал многочисленные издёвки со стороны сверстников. По этой причине он решил заняться единоборствами. В 22 года Кано создал свой собственный вид единоборств – дзюдо.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, Дзигоро Кано

  3. Многие известные люди в своё время занимались дзюдо. Например, голливудский режиссёр Гай Ричи, актёры Стивен Сигал и тот самый Чак Норрис, который сделал все отжимания в мире, а также любимый многими Дмитрий Нагиев.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, молодой… вечно молодой Дмитрий Нагиев

  4. Ясухиро Ямасита – единственный дзюдоист в мире, который ушёл из спорта непобеждённым. На его счету 217 официальных поединков и ни одного поражения.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, Ясухиро Ямасита

  5. В дзюдо не 10, как принято считать, а 12 данов. Одиннадцатого дана не удостоился ни один человек, а двенадцатый был присужден только основателю дзюдо Дзигоро Кано.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, пояса

  6. Согласно исследованиям, занятия дзюдо безопасны для здоровья молодёжи. Большая часть травм происходит во время спортивных соревнований, а не тренировок.

    6 интересных фактов о дзюдо

    Дзюдо, тренировка

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