6 интересных фактов о дзюдо

5 мая 1956 года в Токио, Япония, состоялся первый Чемпионат мира по дзюдо.
RUSRADIO.LT не смогло упустить 65-летний юбилей такого значимого события, и следующие шесть фактов будут посвящены этому замечательному виду спорта.
- Дзюдо является самым популярным в мире видом единоборств. Всего в мире дзюдо занимается около 30 млн человек.
- Основатель дзюдо Дзигоро Кано до 15 лет был физически слабым и испытывал многочисленные издёвки со стороны сверстников. По этой причине он решил заняться единоборствами. В 22 года Кано создал свой собственный вид единоборств – дзюдо.
- Многие известные люди в своё время занимались дзюдо. Например, голливудский режиссёр Гай Ричи, актёры Стивен Сигал и тот самый Чак Норрис, который сделал все отжимания в мире, а также любимый многими Дмитрий Нагиев.
- Ясухиро Ямасита – единственный дзюдоист в мире, который ушёл из спорта непобеждённым. На его счету 217 официальных поединков и ни одного поражения.
- В дзюдо не 10, как принято считать, а 12 данов. Одиннадцатого дана не удостоился ни один человек, а двенадцатый был присужден только основателю дзюдо Дзигоро Кано.
- Согласно исследованиям, занятия дзюдо безопасны для здоровья молодёжи. Большая часть травм происходит во время спортивных соревнований, а не тренировок.