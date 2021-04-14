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6 интересных фактов о «Формуле-1»

Автор Евгений Русаков 9
6 интересных фактов о «Формуле-1»

14 апреля 1929 года в Монте-Карло состоялся первый Гран-при Монако. До возникновения «Формулы-1» он был независимым спортивным состязанием. Теперь же победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в «Формуле-1». Именно об этом чемпионате и пойдёт речь. Вашему вниманию RUSRADIO LT представляет шесть самых интересных фактов о «Формуле-1».

  1. Название «Формула» выбрано не просто так. В гонках всё подчиняется идеальным пропорциям, нормативам и стандартам, которым должны соответствовать все участники и автомобили.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    Формула-1, логотип

  2. Средняя стоимость автомобиля F1 составляет более €13 млн. Это цена просто готового болида, вес которого, кстати, составляет до 700 кг. Сюда не входят миллионы, потраченные на развитие, изобретения, исследования, проектирование и многое другое. К примеру, только цена двигателя может достигать €8,5 млн, а руль стоит порядка €60 тыс.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    «Формула-1», мотор болида

  3. Гонщиков отбирают с большей тщательностью, чем космонавтов, ведь во время езды им приходится выдерживать перегрузку в 5G. Это сила, в пять раз превышающая собственный вес водителя. Космонавты испытывают 3-4G при запуске ракеты.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    «Формула-1», тренировка пилота

  4. Во время гонки в кабине болида температура поднимается до 50о гр. С, поэтому в среднем пилот F1 за один проезд худеет на 3-4 кг за счёт потери жидкости.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    «Формула-1», положение пилота в болиде

  5. Лучшие пилотные экипажи F1 могут заправлять болид и менять на нём шины всего за 3 секунды, а порой и быстрее. Кстати, скорость заправки составляет 12 литров топлива в секунду. При этом используется оборудование для заправки вертолётов.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    «Формула-1», пилотный экипаж

  6. И вернёмся к Гран-при Монако. Там перед заездом все канализационные люки приваривают к земле, чтобы из-за аэродинамической силы их не подняло в воздух. Кстати, сам гоночный автомобиль удерживает невероятная прижимная сила, иначе он бы попросту взлетел в воздух.

    6 интересных фактов о Формуле-1

    «Формула-1», Гран-при Монако

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