6 интересных фактов о «Формуле-1»

14 апреля 1929 года в Монте-Карло состоялся первый Гран-при Монако. До возникновения «Формулы-1» он был независимым спортивным состязанием. Теперь же победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в «Формуле-1». Именно об этом чемпионате и пойдёт речь. Вашему вниманию RUSRADIO LT представляет шесть самых интересных фактов о «Формуле-1».
- Название «Формула» выбрано не просто так. В гонках всё подчиняется идеальным пропорциям, нормативам и стандартам, которым должны соответствовать все участники и автомобили.
- Средняя стоимость автомобиля F1 составляет более €13 млн. Это цена просто готового болида, вес которого, кстати, составляет до 700 кг. Сюда не входят миллионы, потраченные на развитие, изобретения, исследования, проектирование и многое другое. К примеру, только цена двигателя может достигать €8,5 млн, а руль стоит порядка €60 тыс.
- Гонщиков отбирают с большей тщательностью, чем космонавтов, ведь во время езды им приходится выдерживать перегрузку в 5G. Это сила, в пять раз превышающая собственный вес водителя. Космонавты испытывают 3-4G при запуске ракеты.
- Во время гонки в кабине болида температура поднимается до 50о гр. С, поэтому в среднем пилот F1 за один проезд худеет на 3-4 кг за счёт потери жидкости.
- Лучшие пилотные экипажи F1 могут заправлять болид и менять на нём шины всего за 3 секунды, а порой и быстрее. Кстати, скорость заправки составляет 12 литров топлива в секунду. При этом используется оборудование для заправки вертолётов.
- И вернёмся к Гран-при Монако. Там перед заездом все канализационные люки приваривают к земле, чтобы из-за аэродинамической силы их не подняло в воздух. Кстати, сам гоночный автомобиль удерживает невероятная прижимная сила, иначе он бы попросту взлетел в воздух.