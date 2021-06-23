6 интересных фактов о футболисте Зинедине Зидане

Сегодня свой 49-й день рождения отмечает один из величайших футболистов современности Зинедин Зидан. Чемпионат Европы, за которым сейчас следят очень многие, он в своё время со сборной Франции тоже выиграл. Но речь сейчас не о чемпионате и не о сборной Франции. Вашему вниманию шесть интересных фактов об этом замечательном футболисте.
- Специфика работы футболиста в разных странах, а также его происхождение наложили отпечаток на знание языков. Кроме французского, Зинедин Зидан говорит на берберском, арабском, итальянском и испанском языках.
- В детстве Зинедин Зидан увлекался дзюдо, и в итоге получил зелёный пояс.
- В 1995 году Зидан мог оказаться в Англии. О футболисте узнавал «Блэкберн Роверс», но там тогда блистал Тим Шервуд. Агент также предложил футболиста английскому «Ньюкаслу», но клуб отклонил это предложение с формулировкой «недостаточно хорош для английской Премьер-лиги».
- Многие помнят его самый знаменитый удар головой. В финале Чемпионата Мира 2006 года встречались сборные Франции и Италии. Зидан открыл счёт на 7-й минуте, но Матерацци сравнял счет на 19-й. Основное время завершилось вничью, поэтому командам предстояло сыграть два дополнительных тайма. На 110-й минуте матча Марко Матерацци что-то сказал Зидану, за что тот ударил итальянца головой в грудь. Француз был удалён, итальянцы в итоге взяли золото чемпионата.
- Уже в свой первый сезон работы тренером Зинедин Зидан выиграл Лигу Чемпионов. В следующий сезон повторил это достижение. И в следующий – тоже…
- После феноменального выступления Зидана на победном для французов Чемпионате мира 1998 года главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини сказал, что отдал бы 5 игроков своей команды взамен на Зизу.