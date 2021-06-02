6 интересных фактов о футбольных вратарях и пенальти

В этот день 130 лет назад ирландец Уильям Маккрам предложил ввести пенальти в футболе. Также в этот день, но уже 117 лет назад, родился легендарный чехословацкий футбольный вратарь Франтишек Планичка. Поэтому абсолютно логично будет следующие шесть интересных фактов посвятить вратарям и пенальти. По три на брата.
- Беспристрастная статистика уверяет, что шансы забить мяч с пенальти очень высоки. Примерно в трёх случаях из четырёх мяч оказывается в сетке.
- Легендарный вратарь Лев Иванович Яшин утверждал, что взять пенальти невозможно. Если вратарь смог отбить удар, значит, ошибся бьющий.
- Аргентинец Мартин Палермо вошёл в историю футбола как пенальтист-неудачник. В 1999 году во время Кубка Америки он не забил сразу три пенальти в одной игре: первый удар пришёлся в крестовину, второй – выше ворот, а третий парировал голкипер.
- Лучшими вратарями ХХ века признаны легендарный Лев Яшин, англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф. Из этой тройки только Яшин никогда не был чемпионом мира, но сравниться с ним по классу не могли даже они.
- Самым возрастным чемпионом мира по футболу является вратарь Дино Дзофф. В день финального матча Чемпионата мира 1982 года ему было 40 лет. После завершения карьеры он неоднократно утверждал, что ушёл из футбола на пике формы. Ему просто надоело постоянно выслушивать насмешки над своим возрастом.
- Страстью известного испанского певца Хулио Иглесиаса в детстве был футбол. Уже в 16 лет он играл в воротах «молодёжки» мадридского «Реала». Но планы юноши оборвала автокатастрофа, которая в итоге подарила миру прекрасного певца.