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6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

Автор Евгений Русаков 20
6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

21 апреля 1830 года родился Джеймс Старли – британский изобретатель, стоявший у истоков велосипедной индустрии. Основанная им компания Coventry Machinist’s Company стала первой в мире по производству двух- и трёхколёсных велосипедов. А значит, абсолютно логично будет следующие шесть интересных фактов посвятить велосипедам и велоспорту.

  1. На первых велосипедах не было шин, поэтому их прозвали «тряска костей».

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, первый велосипед

  2. Мужчины в велоспорте бреют ноги. Это делается для того, чтобы облегчить применение массажа и ускорить процесс регенерации кожи при ссадинах, неизбежных в велосипедном спорте. Но на самом деле важнейшим аспектом бритья является улучшение аэродинамики. В случае с трековыми гонками это даже доказано измерениями.

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, ноги велосипедиста

  3. Знаменитый испанский велогонщик Мигель Индурайн обладал уникальными физическими данными: объём его лёгких составлял около восьми литров, тогда как у обычных спортсменов он равен шести, а пульс его сердца в состоянии покоя равнялся 28-30 ударам в минуту.

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, Мигель Индурайн

  4. Самой велосипедной страной считается КНР, где количество велосипедов к автомобилям составляет 300 к 1. Всего в Китае насчитывается около 500 млн велосипедов. Если перенести все эти велосипеды в Литву, то в среднем на одного гражданина нашей страны пришлось бы около 180 велосипедов.

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, жители КНР на велосипедах

  5. Первое кругосветное путешествие на велосипеде было осуществлено англичанином Томасом Стивенсом в 1884 году и заняло 3 года. Для путешествия использовался велосипед старой конструкции с огромным передним колесом и крохотным задним, причём колёса были железные и без шин.

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, первое кругосветное путешествие на велосипеде

  6. Американка Денис Мюллер-Коренек развила фантастическую скорость 295,6 км/ч, а ещё один гражданин США Майкл Сикрест за одни сутки умудрился проехать 1958 км. Пока к этим цифрам не удаётся приблизиться никому.

    6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

    Велосипеды и велоспорт, Денис Мюллер-Коренек

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