6 интересных фактов о велосипедах и велоспорте

21 апреля 1830 года родился Джеймс Старли – британский изобретатель, стоявший у истоков велосипедной индустрии. Основанная им компания Coventry Machinist’s Company стала первой в мире по производству двух- и трёхколёсных велосипедов. А значит, абсолютно логично будет следующие шесть интересных фактов посвятить велосипедам и велоспорту.
- На первых велосипедах не было шин, поэтому их прозвали «тряска костей».
- Мужчины в велоспорте бреют ноги. Это делается для того, чтобы облегчить применение массажа и ускорить процесс регенерации кожи при ссадинах, неизбежных в велосипедном спорте. Но на самом деле важнейшим аспектом бритья является улучшение аэродинамики. В случае с трековыми гонками это даже доказано измерениями.
- Знаменитый испанский велогонщик Мигель Индурайн обладал уникальными физическими данными: объём его лёгких составлял около восьми литров, тогда как у обычных спортсменов он равен шести, а пульс его сердца в состоянии покоя равнялся 28-30 ударам в минуту.
- Самой велосипедной страной считается КНР, где количество велосипедов к автомобилям составляет 300 к 1. Всего в Китае насчитывается около 500 млн велосипедов. Если перенести все эти велосипеды в Литву, то в среднем на одного гражданина нашей страны пришлось бы около 180 велосипедов.
- Первое кругосветное путешествие на велосипеде было осуществлено англичанином Томасом Стивенсом в 1884 году и заняло 3 года. Для путешествия использовался велосипед старой конструкции с огромным передним колесом и крохотным задним, причём колёса были железные и без шин.
- Американка Денис Мюллер-Коренек развила фантастическую скорость 295,6 км/ч, а ещё один гражданин США Майкл Сикрест за одни сутки умудрился проехать 1958 км. Пока к этим цифрам не удаётся приблизиться никому.