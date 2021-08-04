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6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

Автор Евгений Русаков 0
6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

Казалось бы, о каком хоккее может быть речь? Лето на дворе! Но в этот день 82 года назад родился знаменитый советский хоккеист Олег Зайцев – 2-кратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы. Поэтому, несмотря на август, сегодня расскажем о хоккее. Тем более, как говорят классики, зима близко…

  1. Улыбка хоккеиста – это его визитная карточка. У 68% всех профессиональных хоккеистов нет как минимум одного зуба.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Голубоглазый шатен с обворожительной улыбкой

  2. Хоккеисты – суеверные люди, поэтому многие из них не бреются.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Необязательно быть дровосеком, чтобы носить бороду

  3. Скорость, с которой летит шайба, может составлять до 193 км/ч.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Эта шайба – последнее, что успела запечатлеть эта камера…

  4. Чтобы подготовить лёд к матчу, нужно около 40-50 тонн воды. Делает это всё ресурфейсер – специальная машина, предназначенная для восстановления и подготовки льда к соревнованиям.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Тут матч хоккейный как-то проходил. Много воды с той поры утекло…

  5. Первые шайбы были квадратными, правда, совсем недолго. Сейчас шайбы круглые, весят 200 грамм и изготовляют их из вулканизированной резины. А перед началом игры шайбу замораживают, чтобы она не пружинила.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Шайбу! Шайбу!

  6. Чтобы отреагировать на шайбу, выпущенную с расстояния 18 с небольшим метров, у вратаря есть не более 0,45 секунды.

    6 любопытных фактов о хоккее, хоккеистах и шайбе

    Наш пострел везде поспел…

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