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6 любопытных фактов о шахматах

Автор Евгений Русаков 17
6 любопытных фактов о шахматах

В этот день 41 год назад впервые состоялась шахматная партия между Космосом и Землёй. Экипаж космического корабля «Союз-9» сыграл в шахматы с представителями центра подготовки космонавтов на Земле. Партия закончилась вничью. А вашему вниманию мы представляем шесть интересных фактов о шахматах.

  1. Название «шахматы» происходит от персидских слов «шах» и «мат», которые часто переводятся как «король умер», хотя более точным эквивалентом было бы выражение «король в ловушке» или «королю не убежать».

    6 любопытных фактов о шахматах

    Королю не убежать!

  2. Китайский император Суй Вэнь-ди однажды казнил двух заморских шахматистов, услышав, как они называли одну из фигур императором. Ярость Суй Вэнь-ди вызвало упоминание высокого титула правителя Поднебесной в простой игре.

    6 любопытных фактов о шахматах

    Китайский император Суй Вэнь-ди

  3. Эта игра тренирует ум путём решения сложных логических задач, поэтому она рекомендуется для борьбы с болезнью Альцгеймера.

    6 любопытных фактов о шахматах

    Шахматы рекомендуются для борьбы с болезнью Альцгеймера

  4. Теоретически в самой длинной шахматной партии может быть 5949 ходов.

    6 любопытных фактов о шахматах

    В шахматы можно играть до скончания веков

  5. Число возможных уникальных шахматных партий больше числа электронов во всей Вселенной. Количество мельчайших частиц материи составляет около 10 в 79 степени, в то время как число неповторяющихся шахматных комбинаций – более 10 в 120 степени.

    6 любопытных фактов о шахматах

    После скончания веков в шахматы тоже можно играть

  6. В 1972 году во время матча Фишер-Спасский в Рейкъявике советская делегация подозревала претендента Фишера в использовании различных электронных и химических устройств для того, чтобы вывести чемпиона мира из равновесия. Стул Спасского охранялся круглосуточно, а после игр был отправлен в лабораторию, но ничего необычного в нём найдено не было.

    6 любопытных фактов о шахматах

    Матч Фишер-Спасский

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