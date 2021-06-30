6 нокаутирующих фактов о боксёре Майке Тайсоне

Сегодня свой 55-ый день рождения отмечает один из величайших боксёров современности и «любитель ушей» – Железный Майк Тайсон. RUSRADIO.LT решило не испытывать судьбу и следующие шесть фактов посвятить этому спортсмену. В конце концов, человек он хороший, а значит, почему бы и нет? Итак, поехали!
- В 1986 году случился самый короткий бой Майка Тайсона. На то, чтобы отправить соперника, Марвиса Фрейзера, в нокаут, у него ушло всего 30 секунд.
- В 2003 году Тайсон объявил, что хочет сделать татуировку на лице. Но предложенный им вариант привел тату-мастера в ужас, и он заявил, что никогда не сделает такого. Майк Тайсон хотел вытатуировать у себя на лице множество маленьких сердечек.
- После развода с женой Робин Гивенс, Тайсон ещё некоторое время продолжал с ней общаться. Однажды, зайдя в гости к бывшей жене без предупреждения, он застал там Брэда Питта. Есть подозрение, что всеми ролями, которые были у голливудского актёра после этой встречи, мы обязаны не актёру и его агентам…
- Майк Тайсон неоднократно заявлял, что в будущем, когда он уйдёт из большого спорта, он хотел бы заняться пением и танцами.
- С татуировками у боксёра вообще интересные отношения. Тату на лице он набил после проигранного боя Ленноксу Льюису. На правом предплечье – портрет его второй жены. На правом плече – американский теннисист Артур Эш. На левом предплечье – дракон, на левом плече – Мао Цзедун, а на нижнем ребре – Че Гевара.
- У Майка Тайсона есть хобби – всю свою жизнь он разводит голубей. Сейчас в его «питомнике» более двух тысяч птиц.