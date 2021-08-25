Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

На нашей странице вы могли найти интересные факты о различных видах спорта – от всеми любимого баскетбола до художественной гимнастики. Однако интересных фактов о плавании ещё не было. А значит, самое время закрыть этот гештальт. Итак, поехали!
- Педиатры рекомендуют отправлять детей в бассейн с 5 лет. Это положительно сказывается на развитии мышц и позвоночника.
- Даже просто лёжа или барахтаясь на поверхности воды, человек может сжечь до 300 ккал за час.
- Вес человека в воде уменьшается примерно в 10 раз. По этой причине плавание рекомендуют тучным людям, а также тем, кому запрещены занятия другими видами спорта из-за состояния здоровья.
- Плавание – один из лучших способов отдыха и борьбы со стрессом. После занятий в бассейне нормализуется аппетит, приходит здоровый сон.
- При плавании самая оптимальная температура воды – +23…+25°C. Более тёплая вода не даёт телу требуемого охлаждения.
- Дети, занимающиеся плаванием, более развиты интеллектуально, чем те, кто не посещал бассейн.