Спорт Это интересно

Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

Автор Евгений Русаков 5
Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

На нашей странице вы могли найти интересные факты о различных видах спорта – от всеми любимого баскетбола до художественной гимнастики. Однако интересных фактов о плавании ещё не было. А значит, самое время закрыть этот гештальт. Итак, поехали!

  1. Педиатры рекомендуют отправлять детей в бассейн с 5 лет. Это положительно сказывается на развитии мышц и позвоночника.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    Сколько удовольствия на этих лицах!

  2. Даже просто лёжа или барахтаясь на поверхности воды, человек может сжечь до 300 ккал за час.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    Лежишь и теряешь калории… что может быть лучше?

  3. Вес человека в воде уменьшается примерно в 10 раз. По этой причине плавание рекомендуют тучным людям, а также тем, кому запрещены занятия другими видами спорта из-за состояния здоровья.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    Занятие в бассейне

  4. Плавание – один из лучших способов отдыха и борьбы со стрессом. После занятий в бассейне нормализуется аппетит, приходит здоровый сон.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    Так сладко можно спать только после занятий в бассейне

  5. При плавании самая оптимальная температура воды – +23…+25°C. Более тёплая вода не даёт телу требуемого охлаждения.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    От тёплой воды удовольствия, возможно, и больше, но пользы никакой

  6. Дети, занимающиеся плаванием, более развиты интеллектуально, чем те, кто не посещал бассейн.

    Это интересно: 6 полезных и важных фактов о плавании

    Умные дети

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