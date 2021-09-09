6 вещей, которые необходимо знать, собираясь на рыбалку

Всё ещё встречаются случаи, когда у рыбаков нет разрешения на рыбалку. По этой причине Министерство охраны окружающей среды выпустило памятку для рыбаков – что необходимо знать, где можно достать билет рыбака и пр.
- Какие есть разрешения на рыбалку?
- Билет рыбака-любителя, дающий право на рыбалку в неарендованных водоёмах;
- Билет рыбака-любителя, дающий право на рыбалку в арендованных водоёмах;
- Карточка рыбака-любителя.
- Как узнать, какое разрешение нужно для рыбалки в каком-то конкретном водоёме?
На странице alis.am.lt можно проверить по районам, арендован ли конкретный водоём. Если вы не находите водоём, который ищете, можете смело покупать разрешение на рыбалку в государственных водоёмах, где не организована лимитированная рыбалка.
В свою очередь, список арендованных водоёмов, где организуется лимитированная рыбалка, можно найти здесь. Для рыбалки на этих водоёмах необходимо приобрести карточку рыбака-любителя.
- Где можно приобрести карточку рыбака-любителя?
- Терминалы Perlas, кассы магазинов Maxima, киоски Narvesen и Lietuvos spauda;
- При помощи СМС-сообщения. Таким образом можно заказать только билет, дающий право на рыбалку в неарендованных водоёмах. Срок его действия – 2 суток. Стоит он 2,35 евро. СМС-сообщение со словом ALIS, именем, фамилией и личным кодом стоит посылать на короткий номер 1670. В ответ вы получите СМС-сообщение с номером выданного разрешения;
- Система Tiketa;
- Информационная система ALIS.
- Какой билет-рыбака следует приобрести для рыбалки, если водоём арендован?
Если водоём для рыбалки находится в списке арендованных, необходимо разрешение для рыбалки в этом конкретном месте. Необходимо отметить, что такое разрешение действительно для конкретного водоёма. Исключение составляют случаи, когда приобретается разрешение на рыбалку в каком-то конкретном отделении Содружества охотников и рыбаков Литвы.
Приобрести разрешения можно по интернету:
- Система Tiketa (при покупке необходимо выбрать конкретный район и водоём);
- Система ALIS;
- Районное отделение Содружества охотников и рыбаков Литвы.
- Может ли другой человек приобрести билет рыбака-любителя или разрешение на рыбалку за вас?
Да, может. При этом важно правильно указать данные человека, который будет рыбачить.
- Можно ли в Литве рыбачить бесплатно?
Рыбачить без билета рыбака-любителя или разрешения могут:
- Пенсионеры (не относится к бывшим должностным лицам и военнослужащим);
- Люди с ограниченными возможностями;
- Дети до 16 лет.
Представители природоохранной службы напоминают, что рыбакам стоит иметь при себе документ, дающий право на рыбалку, а также документ, подтверждающий личность. Если у вас есть право на бесплатную рыбалку, с собой необходимо иметь документы, доказывающие это.