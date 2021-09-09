6 вещей, которые необходимо знать, собираясь на рыбалку

Всё ещё встречаются случаи, когда у рыбаков нет разрешения на рыбалку. По этой причине Министерство охраны окружающей среды выпустило памятку для рыбаков – что необходимо знать, где можно достать билет рыбака и пр.

Какие есть разрешения на рыбалку?

Билет рыбака-любителя, дающий право на рыбалку в неарендованных водоёмах;

Билет рыбака-любителя, дающий право на рыбалку в арендованных водоёмах;

Карточка рыбака-любителя.

Как узнать, какое разрешение нужно для рыбалки в каком-то конкретном водоёме?

На странице alis.am.lt можно проверить по районам, арендован ли конкретный водоём. Если вы не находите водоём, который ищете, можете смело покупать разрешение на рыбалку в государственных водоёмах, где не организована лимитированная рыбалка.

В свою очередь, список арендованных водоёмов, где организуется лимитированная рыбалка, можно найти здесь. Для рыбалки на этих водоёмах необходимо приобрести карточку рыбака-любителя.

Где можно приобрести карточку рыбака-любителя?

Терминалы Perlas, кассы магазинов Maxima, киоски Narvesen и Lietuvos spauda;

При помощи СМС-сообщения. Таким образом можно заказать только билет, дающий право на рыбалку в неарендованных водоёмах. Срок его действия – 2 суток. Стоит он 2,35 евро. СМС-сообщение со словом ALIS, именем, фамилией и личным кодом стоит посылать на короткий номер 1670. В ответ вы получите СМС-сообщение с номером выданного разрешения;

Система Tiketa;

Информационная система ALIS.

Какой билет-рыбака следует приобрести для рыбалки, если водоём арендован?

Если водоём для рыбалки находится в списке арендованных, необходимо разрешение для рыбалки в этом конкретном месте. Необходимо отметить, что такое разрешение действительно для конкретного водоёма. Исключение составляют случаи, когда приобретается разрешение на рыбалку в каком-то конкретном отделении Содружества охотников и рыбаков Литвы.

Приобрести разрешения можно по интернету:

Система Tiketa (при покупке необходимо выбрать конкретный район и водоём);

Система ALIS;

Районное отделение Содружества охотников и рыбаков Литвы.

Может ли другой человек приобрести билет рыбака-любителя или разрешение на рыбалку за вас?

Да, может. При этом важно правильно указать данные человека, который будет рыбачить.

Можно ли в Литве рыбачить бесплатно?

Рыбачить без билета рыбака-любителя или разрешения могут:

Пенсионеры (не относится к бывшим должностным лицам и военнослужащим);

Люди с ограниченными возможностями;

Дети до 16 лет.

Представители природоохранной службы напоминают, что рыбакам стоит иметь при себе документ, дающий право на рыбалку, а также документ, подтверждающий личность. Если у вас есть право на бесплатную рыбалку, с собой необходимо иметь документы, доказывающие это.

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