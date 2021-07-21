6 вопросов литовскому кикбоксёру Сергею Маслобоеву

RUSRADIO.LT решило немного разнообразить рубрику «6 интересных фактов». В этот раз мы задали 6 вопросов не нуждающемуся в особом представлении кикбоксёру Сергею Маслобоеву. В конце концов, боевые единоборства мы любим и уважаем, да и перед Сергеем и его обаянием устоять не смогли. Итак, поехали!

– В первую очередь, как всё успевает и насколько хорошо со своими обязанностями справляется папа троих детей?

– У «везде успевающего» папы есть отличная жена. Она проводит с детьми большую часть времени. Папа старается заниматься всем остальным, чтобы семье жилось хорошо. Приходится и мне побыть с детьми, но большую часть времени с детьми берёт на себя жена. За это я ей очень-очень благодарен, ещё больше её люблю и уважаю. Я, как спортсмен, живу по календарю, каждый день и каждый час у меня тщательно расписан.

– Хватает ли времени на отдых? Какие фильмы или сериалы смотришь? Какие книги читаешь?

– На отдых, к сожалению, времени не хватает. Долгое время я жил практически без выходных. Во время подготовок к соревнованиям у меня каждый день расписан. Единственный день посвободнее – воскресенье, и даже в этот день у меня баня или ванна со льдом. Так-то отдыхать мы, конечно, любим, но не всегда успеваем, к сожалению. Единственный отдых – поваляться, какие-то фильмы посмотреть. Из сериалов смотрим «Острые козырьки», «Гамора», литовский сериал Prakeikti, в котором я снимаюсь. На книги, к сожалению, не хватает ни времени, ни мотивации. Когда пытаюсь почитать что-то перед сном, то сон оказывается сильнее.

– В твоём инстаграме очень много постов посвящено аппетитным блюдам, которые ты сам и готовишь. Поделись, пожалуйста, рецептом хорошего стейка.

– Рецепт хорошего стейка очень прост: нужен хороший мясник, который продаст хорошее и качественное мясо. Если мясо хорошо подготовлено – его тяжело испортить. Я люблю стейк с кровью, жена любит среднюю прожарку. Поэтому стараюсь угодить всем – свою порцию снимаю с огня пораньше, порцию жены держу чуть подольше. Пользуюсь термометром, чтобы температура была идеальная. Я люблю, когда температура мяса внутри составляет 48-50 градусов, жена – 55-59 градусов.

– Вильнюс или Клайпеда? За что любишь Вильнюс? Ощущаешь ли себя столичным жителем?

– Честно говоря, когда я был помоложе, я бежал от родителей, от деревни, от сада. А теперь, когда повзрослел и появилась семья, сам поселился в Байору каймас. В деревню убежал. Живу за городом, в коттедже. Даже не чувствую, что живу где-то в столице. Да, действительно, я уже много лет живу в Вильнюсе. Ощущаю себя местным. Позабылась Клайпеда, хотя, когда есть время и возможность, обязательно туда возвращаюсь навестить родных и друзей. К сожалению, друзей не так много и осталось, все разъехались кто куда. В принципе, я очень люблю и Клайпеду, и Вильнюс. Теперь, когда живу в столице и на взморье выбираюсь только иногда, чувствуется, насколько это разные города. И люди по-другому общаются, и расстояния другие. Всё по-другому. На мой взгляд, Вильнюс – более рабочий город. Здесь кипит жизнь, и ты можешь достигать здесь своих целей. А в Клайпеду приезжаешь для отдыха и там наслаждаешься жизнью.

– Если бы была возможность получить мастер-класс от топового бойца, кого бы ты выбрал и почему?

– Я бы не сказал, что я хотел бы сейчас выбрать одного из бойцов, чтобы получить мастер-класс. Их много. У каждого из бойцов есть свои фишки, свои козыри. Наблюдая за их боями, я стараюсь взять это и позже устроить мастер-класс самому себе, чтобы отработать одно или другое движение, которое мне понравилось или показалось эффективным. Но, опять же, все бойцы очень разные, и как бы ты ни копировал одного или другого, свой стиль остаётся своим стилем. Если бы у меня была возможность вернуться на 10 лет назад, я бы хотел получить мастер-класс от себя самого сегодня. Это разница в опыте, разница в том, как я вижу мир и боевые искусства, как я чувствую это всё и как я себя веду. Я получил бы лучший мастер-класс не только в плане боёв, но и в плане жизни. И, я думаю, результаты мои были бы ещё лучше, чем сегодня.

– Кто из твоих соперников оказался самым сложным?

– Я всем всегда отвечаю, что самый тяжёлый мой соперник – это я. Тот соперник, которого я больше всего боюсь, остерегаюсь, и с которым больше всего воюю – это я сам и моя психология. Если в психологическом плане я готов к бою на все 100%, то на ринге я себя показываю на все 120%. Если не справляюсь, то вытягиваю только на 60% максимум. Поэтому самый большой и самый тяжёлый мой соперник – это я.