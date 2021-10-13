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6 забавных фактов о гольфе

Автор Евгений Русаков
6 забавных фактов о гольфе
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О чём мы только не рассказывали? Было и плавание, и хоккей, и дзюдо. Мы даже успели задать шесть вопросов знаменитому литовскому кикбоксёру Сергею Маслобоеву. И зададим ещё. И не только Сергею. Но вот о чём мы ещё не успели рассказать, так это о гольфе. А значит, самое время восполнить этот пробел. Итак, гольф!

  1. Начнём с мяча. Многие знают, что в гольфе используют специальные мячи. Однако о том, что на каждом таком мяче ровно 336 ямок, знает не каждый. Этот рисунок никогда не меняется и считается наиболее удачным для игры в гольф.

    6 забавных фактов о гольфе

    Тот самый особенный мяч для гольфа

  2. Каждый участник таскает с собой по полю сумку с различными клюшками. Их там около 14 штук. Казалось бы для чего? Просто у каждой клюшки своё предназначение: одной ударить, второй подбить, третьей забить. Ну и от хулиганов отбиться, если что…

    6 забавных фактов о гольфе

    14 штук и каждая на вес золота

  3. После удара мяч может достигнуть скорости 150 км/ч. И это не предел. Профессиональный спортсмен Тайгер Вудс ударяет мячи так, что они летят со скоростью около 200 км/ч. И в этом ему нет равных.

    6 забавных фактов о гольфе

    Тайгер Вудс. Он же Лесной Тигр.

  4. Астронавт Алан Шепард стал первым, кто ударил клюшкой по мячу вне пределов нашей планеты. Напомним, что сила тяжести на Луне намного меньше, чем на Земле, поэтому мяч в итоге улетел на несколько километров.

    6 забавных фактов о гольфе

    А не полететь ли мне на Луну, чтобы сыграть там в гольф?

  5. Родиной современного гольфа считается шотландский городок Сент-Эндрюс. К слову, там по сей день существует самый старый гольф-клуб.

    6 забавных фактов о гольфе

    Ах, как хочется вернуться! Ах, как хочется ворваться в городок!

  6. Гольф очень популярен среди бизнесменов. Согласно статистике, каждая десятая многомиллионная сделка заключается именно на поле для гольфа. К слову, около 40% вступивших в гольф-клубы и заплативших за это немалые суммы играть на самом деле не умеют.

    6 забавных фактов о гольфе

    Поехали сделку заключать, всё равно в гольф играть не умеем…

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