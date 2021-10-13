6 забавных фактов о гольфе

О чём мы только не рассказывали? Было и плавание, и хоккей, и дзюдо. Мы даже успели задать шесть вопросов знаменитому литовскому кикбоксёру Сергею Маслобоеву. И зададим ещё. И не только Сергею. Но вот о чём мы ещё не успели рассказать, так это о гольфе. А значит, самое время восполнить этот пробел. Итак, гольф!
- Начнём с мяча. Многие знают, что в гольфе используют специальные мячи. Однако о том, что на каждом таком мяче ровно 336 ямок, знает не каждый. Этот рисунок никогда не меняется и считается наиболее удачным для игры в гольф.
- Каждый участник таскает с собой по полю сумку с различными клюшками. Их там около 14 штук. Казалось бы для чего? Просто у каждой клюшки своё предназначение: одной ударить, второй подбить, третьей забить. Ну и от хулиганов отбиться, если что…
- После удара мяч может достигнуть скорости 150 км/ч. И это не предел. Профессиональный спортсмен Тайгер Вудс ударяет мячи так, что они летят со скоростью около 200 км/ч. И в этом ему нет равных.
- Астронавт Алан Шепард стал первым, кто ударил клюшкой по мячу вне пределов нашей планеты. Напомним, что сила тяжести на Луне намного меньше, чем на Земле, поэтому мяч в итоге улетел на несколько километров.
- Родиной современного гольфа считается шотландский городок Сент-Эндрюс. К слову, там по сей день существует самый старый гольф-клуб.
- Гольф очень популярен среди бизнесменов. Согласно статистике, каждая десятая многомиллионная сделка заключается именно на поле для гольфа. К слову, около 40% вступивших в гольф-клубы и заплативших за это немалые суммы играть на самом деле не умеют.