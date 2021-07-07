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6 занимательных фактов о теннисе

Автор Евгений Русаков 28
6 занимательных фактов о теннисе

В этот день 36 лет назад немецкий теннисист Борис Беккер победил в Уимблдонском турнире, став при этом самым молодым чемпионом. На тот момент ему не было и 18 лет. Тем не менее далее речь пойдёт не о теннисисте и не о турнире. Вашему вниманию шесть интересных фактов о теннисе.

  1. Самый длинный матч в истории тенниса длился 11 часов 5 минут. Так долго играли между собой француз Николя Маю и американец Джон Изнер. Матч длился три дня. В итоге, победу в этом матче одержал Джон Изнер.

    6 занимательных фактов о теннисе

    После 11-ти часов игры весело только судье

  2. Если теннисист во время матча в порыве злости ломает ракетку, судьи за это дают штраф. Тем не менее это не остановило российского теннисиста Марата Сафина. В сезоне 1999 года только во время официальных турниров он сломал 48 ракеток.

    6 занимательных фактов о теннисе

    Конечно же, виновата ракетка!

  3. У австралийского теннисиста Сэмюэля Грота самая быстрая подача – 263,44 км/ч.

    6 занимательных фактов о теннисе

    Вижу цель – наношу удар! (с) Сэм Грот

  4. Поклонникам большого тенниса известны ситуации, когда ход игры меняли обычные голуби, залетевшие на корт. По этой причине в штате работников Уимблдона есть ястреб. Его работа заключается в том, чтобы облетать корты рано утром перед турнирами и охотиться на птиц.

    6 занимательных фактов о теннисе

    Смелый ястреб защищает несчастных теннисистов от опасных голубей

  5. До 1972 года не существовало строгих правил, касающихся цвета теннисных мячей. Но после показа первых турниров по телевизору, выяснилось, что лучше всего зрителям видны яркие жёлтые мячики.

    6 занимательных фактов о теннисе

    Теннисные мячики

  6. Российская теннисистка Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Игроки в покер назвали в её честь комбинацию из туза и короля (АК), так как она красиво выглядит, но редко выигрывает.

    6 занимательных фактов о теннисе

    Свой главный матч она всё же выиграла. Правда, Энрике?

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