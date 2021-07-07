6 занимательных фактов о теннисе

В этот день 36 лет назад немецкий теннисист Борис Беккер победил в Уимблдонском турнире, став при этом самым молодым чемпионом. На тот момент ему не было и 18 лет. Тем не менее далее речь пойдёт не о теннисисте и не о турнире. Вашему вниманию шесть интересных фактов о теннисе.
- Самый длинный матч в истории тенниса длился 11 часов 5 минут. Так долго играли между собой француз Николя Маю и американец Джон Изнер. Матч длился три дня. В итоге, победу в этом матче одержал Джон Изнер.
- Если теннисист во время матча в порыве злости ломает ракетку, судьи за это дают штраф. Тем не менее это не остановило российского теннисиста Марата Сафина. В сезоне 1999 года только во время официальных турниров он сломал 48 ракеток.
- У австралийского теннисиста Сэмюэля Грота самая быстрая подача – 263,44 км/ч.
- Поклонникам большого тенниса известны ситуации, когда ход игры меняли обычные голуби, залетевшие на корт. По этой причине в штате работников Уимблдона есть ястреб. Его работа заключается в том, чтобы облетать корты рано утром перед турнирами и охотиться на птиц.
- До 1972 года не существовало строгих правил, касающихся цвета теннисных мячей. Но после показа первых турниров по телевизору, выяснилось, что лучше всего зрителям видны яркие жёлтые мячики.
- Российская теннисистка Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Игроки в покер назвали в её честь комбинацию из туза и короля (АК), так как она красиво выглядит, но редко выигрывает.