699 шоколадных кексов, самый популярный смайлик и другие новости

Каунас готовит в подарок столице ко дню рождения 699 праздничных шоколадных кексов. Специалисты определили, какой смайлик в прошлом году был самым популярным. Об этих и других новостях читайте ниже.
Минздрав на этой неделе собирается ужесточить требования к кинотеатрам. Новые ограничения будут касаться еды и напитков. «Если сможем продавать еду и ее можно будет брать в зал, мы еще кое-как сведем концы с концами, в противном случае придется закрыться», – прокомментировал ситуацию глава компании Forum Cinemas Гинтарас Плитникас.
Сборная Литвы по гандболу уступила сборной Норвегии 29:35 и покинула Чемпионат Европы. После неудачи на чемпионате свой пост покидает главный наставник сборной Миндаугас Андрюшка, который руководил сборной последние три года.
Сегодня в Жирмунай, на ул. Тускулену, 39, открывается новая станция по обмену вещей Dėk’ui. На этой станции будут работать и ремонтные мастерские.
Каунас поздравляет Вильнюс с наступающим днем рождения и готовит 699 сладких шоколадных подарков. 21–23 января в столичном Caffeine (ул. Вильняус, 17) можно будет бесплатно попробовать праздничные кексы. Посетителям кафе достаточно произнести пароль Su gimtadieniu, Vilniau! и предъявить «паспорт возможностей». Всю полную информацию о праздничных идеях и предложениях можно найти на специальном сайте: dovana.kaunas.lt.
Вильнюс победил 600 городов мира и выиграл 1 миллион долларов из фонда мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга Bloomberg Philanthropies. Победу литовской столице гарантировала идея превратить весь город в открытую школу. Победителями стали в общей сложности 15 городов по всему миру, идеи которых были признаны помогающими быстрее восстановиться после пандемии COVID-19. Всего в конкурсе участвовал 631 город.
В рамках подготовки к реконструкции ул. Миколо Лиетуве в Вильнюсе планируются изменения в организации дорожного движения. Это позволит жителям районов Висорю и Байору удобнее связываться с городом по Западной окружной. При выезде с улицы Миколо Лиетуве можно будет повернуть не только направо (в сторону улицы Укмергес), но и выйти прямо на Западную окружную. С изменениями это направление съезда станет более безопасным, уменьшится необходимость разворачиваться на ул. Укмергес у въезда в Таранде. Поворот налево пока не применяется, но он уже запланирован.
25 января в Музее энергетики по случаю приближающегося 700-летия столицы откроется выставка «Салве, Вильнюс».
Vilniaus Vandenys сообщает, что 19 января с 00.00 до 06:00 (в ночь со вторника на среду) в связи с запланированным ремонтом водопровода подача воды жителям Каролинишкес и части Лаздинай (ул. Архитекту) будет временно приостановлена.
В Старом городе Вильнюса ведутся работы по уходу за старыми деревьями. Такие работы, если температура не опускается ниже -5 градусов, обычно проводятся в период, когда деревья стоят без листьев. Планируется сформировать кроны, убрать лишние ветки, снять плитку там, где она мешает корням деревьев. Работы продлятся до весны.
В Валакупяйском лесничестве придется заново высаживать около 0,7 га леса. Подсчитано, что ураганы сломали или повредили около 200 сосен около II Валакупяйского пляжа. Специалисты просят пока не гулять среди поврежденных деревьев на этой территории, потому что они могут упасть.
С приходом морозов многие рыбаки отправляются ловить корюшку. Поэтому экологи призывают их помнить о правилах любительского рыболовства и беречь природу. Все правила – на странице aad.lrv.lt, нарушителям грозят штрафы от 120 до 300 евро.
Литва участвует в международном проекте, куда входят также Финляндия, Эстония и Латвия. Цель проекта – создать Дорогу поющего наследия, которая объединит разные певческие традиции и культуру стран и станет сертифицированным культурным маршрутом Европы.
В настоящее время в Литве не планируют отказываться от «паспорта возможностей», однако обсуждают изменения требований к нему, сказали представители правительства и Минздрава.
До 31 марта в Дубае проходит Всемирная выставка, на которой свои павильоны представляют 192 страны мира. Павильон Литвы на Экспо-2020 располагается в тематической зоне «Устойчивое развитие». Деревянное здание представляет Литву как страну, открытую для творчества и инноваций. Авторы постарались создать атмосферу современного, развивающегося и устойчивого сообщества с его своеобразием. Литва также представила композицию из 15 стеклянных цветов с позолотой. Автор композиции Ремигиюс Крюкас хотел рассказать о литовской «пустыне» — Неринге — и ее дюнах с уникальной флорой. Среди природных богатств Литва показывает янтарь. «Современная, инновационная, креативная и открытая для сотрудничества – именно так мы хотим представить нашу страну миру», – сказал глава павильона Литвы Ромас Янкаускас.
Сегодня в 17 часов в Музее прикладного искусства и дизайна открывается выставка «Земля покрылась травой: растения и животные в литовском народном творчестве». На ней представлены сохранившиеся образцы и древней балтийской, и христианской культуры.
Международные исследования уверяют, что 9 из 10 человек ежедневно используют эмоджи, смайлики. И самым популярным в прошлом году оказался смех со слезами радости, рассказывает Bitė. Затем следуют сердечко, хохот, значок Like и громкий плач.