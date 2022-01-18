699 шоколадных кексов, самый популярный смайлик и другие новости

В рамках подготовки к реконструкции ул. Миколо Лиетуве в Вильнюсе планируются изменения в организации дорожного движения. Это позволит жителям районов Висорю и Байору удобнее связываться с городом по Западной окружной. При выезде с улицы Миколо Лиетуве можно будет повернуть не только направо (в сторону улицы Укмергес), но и выйти прямо на Западную окружную. С изменениями это направление съезда станет более безопасным, уменьшится необходимость разворачиваться на ул. Укмергес у въезда в Таранде. Поворот налево пока не применяется, но он уже запланирован.