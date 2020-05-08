75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов
Май 8, 2020 14:52
Почему даже спустя много лет так важно хранить память о Второй мировой, и о том, какой запомнилась весна 45-го молодым парням и девчонкам, прошедшим страшные годы войны.
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Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.
Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.
Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.