Почему даже спустя много лет так важно хранить память о Второй мировой, и о том, какой запомнилась весна 45-го молодым парням и девчонкам, прошедшим страшные годы войны.

Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.

Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.

Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.

Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.

Listen to «75 лет со дня окончания войны — голосами ветеранов» on Spreaker.