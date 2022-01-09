8 идей, как научиться радостно просыпаться по утрам

Информация, которая пригодится уже завтра, в первый день рабочей недели. Можно ли что-то предпринять, чтобы по утрам получалось легко просыпаться ?

1. Первая идея – еще с вечера позаботиться о том, чтобы проснуться под музыку. Причем – под «правильную». Если звуки будильника будут раздражать, вы просто его выключите и заснете еще крепче. То же самое относится и к спокойным композициям – под них очень хорошо спится. А вот если вы проснетесь под ритмичную музыку, настроение поднимется. Захочется встать и, пританцовывая, нырнуть в новый день.

2. А еще – приятно просыпаться, когда есть свет. В идеале, конечно, – солнечный. Поскольку зимой солнце нас балует нечасто, не бродите по дому в сумраке. Как только глаза будут готовы переносить свет, смело его включайте.

3. Хорошо еще, если у вас есть какая-то радостная причина, чтобы хотеть поскорее проснуться. Это могут быть интересные или важные дела, любимая работа или хобби. Если же с утренними мотиваторами у вас плохо, придумайте себе вкусный завтрак – и вставайте с ожиданием его.

4. По некоторым теориям, после подъема главное – продержаться первые 9 минут. За это время организм должен успеть проснуться. Кстати, знаете ли вы, что можно перехитрить свой собственный мозг? Если вы проснетесь с улыбкой, мозг «поверит» в то, что вы искренне радуетесь.

5. Отлично помогает сбросить остатки сна умывание холодной водой, проверено. А взбодриться помогает контрастный душ.

6. Образцово-показательные люди по утрам стараются делать хотя бы небольшую зарядку. Это дает приток кислорода к мозгу и помогает зарядиться энергией.

7. Далее по списку следуют обязательный стакан воды комнатной температуры, вкусный завтрак и даже чашечка кофе.

8. Ну а самый главный совет – конечно же, чтобы было легче вставать по утрам, надо хорошенько высыпаться. Если есть возможность, то часов 7 – 9. И тогда будет отличный шанс проснуться в бодром настроении.