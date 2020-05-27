Listen to «80 процентов школ Литвы завершат учебный год дистанционно» on Spreaker.

По имеющимся данным, дистанционно завершат этот учебный год около 80% школ, — отметил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.

По словам министра, поступили данные почти из всех школ страны: 80% средних школ хотят закончить учебный год дистанционно, а около 20% — смешанным способом.

С 25 мая в связи с послаблениями карантина правительство разрешило вернуться в школы ученикам младших классов. Ученикам основных и средних школ разрешено вернуться в классы с 1 июня.