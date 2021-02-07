Правительством может быть утвержден план послаблений с датами

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в понедельник, 8 февраля, может быть утвержден четкий план с датами, когда и какой бизнес сможет начать работать.

Премьер-министр подчеркнула, что решения, связанные с судьбой малого и среднего бизнеса, принимает не она одна, а весь кабинет министров.

«Сначала правительство должно договориться по поводу самой схемы, то есть кто по какому сценарию и при каких условиях может начинать работу. Когда мы договоримся об этом, а я надеюсь, что мы договоримся в понедельник, ведомствам будет поручено разработать соответствующие резолюции. Правительство, я думаю, поддержит их без особых дебатов», – сказала премьер.

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В Литве ужесточили контроль за приезжими и возвращающимися в страну – пораженными считаются все страны мира.

Новые требования вступают в силу с сегодняшнего дня. Приезжие из любой страны должны предъявить отрицательный тест, который был сделан не позже чем за 48 ч. до прибытия в Литву.

Кроме того, полагается обязательная изоляция на 14 дней. Можно сократить ее до 10 дней, если сдать тест за свой счет, и ответ будет отрицательным.

Все люди, на которых распространяются исключения, должны представить соответствующие документы/доказательства (с переводом на литовский, английский или русский язык).

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Половина населения Земли считает пандемию коронавируса главной проблемой.

Согласно опросу, проведенному институтом маркетологии Ipsos, с декабря минувшего года уровень страха людей перед коронавирусом повысился на 3 пункта – до 50 процентов.

В опросе участвовали 22 тысячи респондентов из 27 стран. Как установили исследователи, страх перед коронавирусом постоянно усиливался с сентября.

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Великобритания обяжет всех пребывающих в страну из более чем 30 стран пройти 10-дневный карантин в специальных «карантинных отелях».

Эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса и будет действовать с 15 февраля. В список стран, на которые распространяется это правило, входят все страны Южной Америки, Португалия, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.