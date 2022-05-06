A$AP Rocky сделал предложение Рианне в своём клипе

ASAP Rocky представил трек и клип «D.M.B.». Ролик в основном посвящен отношениями рэпера с его подругой Рианной.

Влюбленные гуляют по Нью-Йорку, сидят на балконе и за столиком в ресторане, считают деньги, показан в клипе и небольшой эпизод с тюремным заключением музыканта. В финале происходит их свадьба: ASAP Rocky в костюме, а Рианна – в красном платье и с такого же цвета фатой идут по проходу, где их приветствует множество людей и осыпает красными лепестками. Они целуются, и музыкант, улыбнувшись, демонстрирует золотые грилзы в виде надписи «Ты выйдешь за меня?», в ответ певица тоже улыбается, и на ее зубах можно увидеть платиновые буквы «Да».

Была ли свадьба настоящей или постановочной, неизвестно. В ближайшее время ASAP Rocky и Рианна станут родителями.

Источник: InterMedia