Музыкальная новинка

A$AP Rocky сделал предложение Рианне в своём клипе

Автор Эвелина Никанорова

ASAP Rocky представил трек и клип «D.M.B.». Ролик в основном посвящен отношениями рэпера с его подругой Рианной.

Влюбленные гуляют по Нью-Йорку, сидят на балконе и за столиком в ресторане, считают деньги, показан в клипе и небольшой эпизод с тюремным заключением музыканта. В финале происходит их свадьба: ASAP Rocky в костюме, а Рианна – в красном платье и с такого же цвета фатой идут по проходу, где их приветствует множество людей и осыпает красными лепестками. Они целуются, и музыкант, улыбнувшись, демонстрирует золотые грилзы в виде надписи «Ты выйдешь за меня?», в ответ певица тоже улыбается, и на ее зубах можно увидеть платиновые буквы «Да».

A$AP Rocky сделал предложение Рианне в своём клипе

Рианна и A$AP Rocky

Была ли свадьба настоящей или постановочной, неизвестно. В ближайшее время ASAP Rocky и Рианна станут родителями.

Источник: InterMedia

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