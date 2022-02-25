А что вы хотели бы получить в подарок на день рождения?

У нашей коллеги на RUSRADIO LT скоро день рождения. Обычно мы дарим друг другу цветы и какие-то милые безделушки. Но на днях прочитали на ее страничке в фейсбуке, что именно ей хотелось бы получить в подарок.

Оказалось, что у нашей коллеги есть знакомая девочка, у которой обнаружен рак. Она совсем юная, и впереди у нее еще много-много дней рождений. Просто сейчас ей надо справиться с болезнью.

Совсем недавно, осенью, у нее обнаружили опухоль. Позади уже операции и химиотерапия. Впереди – длительное лечение. Девушка живет с мамой, и для того чтобы ухаживать за дочкой, маме пришлось уволиться с работы. Других кормильцев у семьи нет.

Вместо цветов и безделушек на свой день рождения наша коллега и попросила помочь девочке. Если каждый из нас внесет хотя бы маленький финансовый вклад, наша общая помощь будет огромной.

Ну и, конечно же, этим вы поможете нам сделать отличный подарок нашей коллеге!

Давайте делать добрые дела!

Маму девочки зовут Jelena Potapovienė

Номер ее счета LT807044000731614177