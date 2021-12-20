«А-Студио» и M’Dee объединились в «Мосты»

Группа «А-Студио» и молодой казахстанский артист M’Dee представили дуэтный сингл «Мосты».

По словам пресс-службы «А-Студио», композиция «Мосты», написанная творческим союзом M’Dee и лидера «А-Студио» Байгали Серкебаева, является подарком всем любителям романтической танцевальной музыки накануне нового 2022 года. Также отметили, что сингл имеет все шансы стать хитом.

«- Мне было очень приятно познакомиться и поработать с молодым талантливым артистом, за творчеством которого я давно наблюдал, – говорит Байгали Серкебаев. – Песня «Мосты» мелодически и гармонически у меня ассоциируется с нашей судьбоносной песней «Джулия»».

«- Группа «А-Студио» оказала большое влияние на моё творчество, – признается M’Dee. – Я с детства слушал их музыку, впитывал в себя, они – мои «учителя». И вот мне посчастливилось поработать непосредственно с Байгали Серкебаевым, и результатом нашей работы стала эта песня».

Источник: InterMedia