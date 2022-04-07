ABBA выпустила новый клип в годовщину победы на «Евровидении»

Группа ABBA представила новый клип на свой хит 1974 года «Waterloo». В лирик-видео использованы фрагменты старых съемок и красочная графика.

Именно с этой композицией шведский квартет одержал победу на конкурсе песни «Евровидение», и премьера состоялась в 48-ю годовщину этого события.

На днях коллектив анонсировал выпуск нового бокс-сета из 10 виниловых пластинок и компакт-дисков. В него войдут все студийные альбомы ABBA, включая финальный «Voyage» 2021 года, а также сборник «ABBA Tracks», в который входят неальбомные синглы, такие как «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», «Fernando» и другие би-сайды. Релиз коллекции состоится 10 июня.

Источник: InterMedia