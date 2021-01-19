Новости Паутина

Абитуриенту в Японии аннулировали результаты экзаменов из-за маски

Автор Эвелина Никанорова 29
Японец в маске

В Японии аннулировали результаты вступительных экзаменов абитуриенту, который отказался натянуть защитную маску на нос. Об этом пишет The Japan Times.

Инспектор семь раз просил поступающего надеть маску правильно, но тот ослушался требований. Почему именно, не уточняется. В результате действия студента признали нарушением антиковидных норм.

Важно отметить, что абитуриентам, которые не могут носить маски по причинам здоровья, могут предоставить отдельную комнату, если они предупредят об этом заранее. Но дисквалифицированный абитуриент не сделал этого.

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