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Абитуриенты освобождаются от зачета по литовскому языку и литературе

Автор Анжелика Орлёнок 37
Абитуриенты освобождаются от зачета по литовскому языку и литературе

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене подписала приказ, в соответствии с которым все абитуриенты этого года освобождаются от зачета по литовскому языку и литературе. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства образования.

До этого года все абитуриенты перед обязательным экзаменом по литовскому языку и литературе должны были сдавать и зачет. Без него учащийся не допускался к экзамену. Зачет обычно проводился в школах в период с февраля по апрель. 

В этом году все абитуриенты смогут сдавать экзамен по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости и без сдачи зачета.

Зачет не надо будет сдавать и бывшим учащимся, которые в этом году подали заявления на сдачу экзамена по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости.

Каких-либо заявлений по поводу освобождения от зачета подавать не надо. Так же и руководителям школ не требуется принимать отдельных решений об освобождении абитуриентов от этого зачета.

Решения насчет школьных экзаменов и экзаменов на аттестат зрелости будут приняты до 1 марта, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, на основании рекомендаций педагогов и специалистов в области здравоохранения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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