Образование

Абитуриенты сдают экзамены по иностранным языкам

Автор Анжелика Орлёнок 22
Абитуриенты сдают экзамены по иностранным языкам

В ближайшие три дня абитуриенты будут сдавать разговорную часть экзаменов по иностранным языкам – английскому, русскому, французскому и немецкому.

До пандемии коронавируса эта часть экзамена проходила в апреле. Однако уже второй год подряд она перенесена на июнь. 21–23 июня выпускники будут сдавать английский язык, 22–23 – русский, 23 июня – французский и немецкий.

Еще три части экзамена по иностранным языкам – слушание, чтение и письмо – выпускники сдавали на прошлой неделе. А по русскому языку – будут сдавать на следующей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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