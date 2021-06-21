Абитуриенты сдают экзамены по иностранным языкам

В ближайшие три дня абитуриенты будут сдавать разговорную часть экзаменов по иностранным языкам – английскому, русскому, французскому и немецкому.

До пандемии коронавируса эта часть экзамена проходила в апреле. Однако уже второй год подряд она перенесена на июнь. 21–23 июня выпускники будут сдавать английский язык, 22–23 – русский, 23 июня – французский и немецкий.

Еще три части экзамена по иностранным языкам – слушание, чтение и письмо – выпускники сдавали на прошлой неделе. А по русскому языку – будут сдавать на следующей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.