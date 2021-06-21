Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

Для Агнии это второй брак. В 2015 году Дитковските развелась с актером Алексеем Чадовым, с которым познакомилась на съемках фильма «Жара». Они были вместе около 10 лет и за это время несколько раз расставались и сходились вновь. Экс-супруги расстались на дружеской ноте и вместе воспитывают семилетнего сына Федора.