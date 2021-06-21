Шоубиз

Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

Автор Эвелина Никанорова 23
Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

Агния Дитковските вышла замуж во второй раз. Избранником 33-летней актрисы стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Peopletalk.

Сообщается, что пышной свадьбе молодожены предпочли праздничный ужин в компании родных и близких. О романе Агнии и Богдана стало известно в начале этого года. Отношения пары развивалась стремительно: зимой они отправились отдыхать на Мальдивы, а летом сыграли свадьбу.

Для Агнии это второй брак. В 2015 году Дитковските развелась с актером Алексеем Чадовым, с которым познакомилась на съемках фильма «Жара». Они были вместе около 10 лет и за это время несколько раз расставались и сходились вновь. Экс-супруги расстались на дружеской ноте и вместе воспитывают семилетнего сына Федора.

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