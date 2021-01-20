Airbnb проведет онлайн-фестиваль, посвященный кей-попy

Airbnb готовит к запуску онлайн-фестиваль Inside K-Pop, посвященный кей-поп-культуре. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках мероприятия корейская группа Monsta X устроит мокпан, то есть будет есть любимые национальные блюда и рассказывать о них. Коллектив The Boyz проведет мастер-класс по бисероплетению, а певица Джейми поделится секретами своего макияжа.

Всего на фестивале проведут около десяти мероприятий с артистами жанра. Inside K-Pop будет проходить с 24 по 29 января. Забронировать себе место можно будет с ночи 21 января.

Источник