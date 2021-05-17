«Аякс» переплавил чемпионский трофей в 42 тысячи звездочек

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» расплавил серебряную салатницу, вручаемую за победу в чемпионате Нидерландов. Из нее отлили 42 тысячи маленьких звездочек для всех болельщиков, которые не сдали сезонные абонементы, несмотря на коронавирусные ограничения.

2 мая «Аякс» досрочно стал победителем национального чемпионата — в 35-й раз в своей истории. Однако из-за коронавирусных ограничений 30-й из 34-й матчей турнира проводились без зрителей. К сожалению, болельщики даже не смогли отпраздновать победу со своей командой.

Поэтому в «Аяксе» решили буквально разделить чемпионство с болельщиками и раздать каждому из них кусочек трофея. Вес чемпионской звездочки составляет 3,45 грамма.

Звездочки, получившие название «Кусочек Аякса», вместе с поздравлениями и словами благодарности клуб отправил всем владельцам абонементов.

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