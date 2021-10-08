Аэропорт Паланги планирует расширять географию маршрутов

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Аэропорт Паланги, который откроется через пару недель, планирует расширять географию маршрутов. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, в настоящий момент проходят интенсивные переговоры с различными авиалиниями, которые пока не осуществляют полеты в Палангу. В частности, речь идет о рейсах в Германию, Нидерланды и на Украину.

* Латвия планирует введение чрезвычайного положения на три месяца.

* Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите говорит, что управление пандемией коронавируса в стране оставляет желать лучшего.

* На выборах мэров Тракая и Кельме начинается голосование на дому.

* Ковид-пациентов Клайпедской больницы моряков будут возить по зданию в специальной капсуле.

* Литовский паспорт – в десятке самых «мощных» паспортов всего мира. В рейтинге паспортов лидируют в категории «свобода передвижения» Япония и Сингапур. На втором месте – Германия и Южная Корея.

* Министерство окружающей среды подвело итоги Европейской недели мобильности. Самым мобильным самоуправлением назван Алитус, самым мобильным учебным заведением – гимназия Verdenės в Паберже.

* Министр связи: услуги спутникового интернета SpaceX в Литве будут предоставлять с 2022 года.

* В столице дан зеленый свет строительству Национального стадиона на Шешкинской горе. Как планирует Вильнюсский муниципалитет, он появится в конце 2024 года.

* У жителей столицы остается чуть больше недели на то, чтобы принять участие в пилотной программе Dalyvauk! Vilnius, «Участвуй! Вильнюс». На странице dalyvauk.vilnius.lt принимаются идеи, как улучшить окружающую среду в староствах Юстинишкес, Веркяй и Расос.

* Около 186 тыс. малоимущих жителей Литвы в октябре получат помощь продуктами.

* Государственная комиссия культурного наследия: дискуссий о том, чтобы разрушить старое здание Вильнюсского аэропорта, даже быть не может.

* Сегодня и завтра, 8 и 9 октября, столичный микрорайон Юстинишкес потрясет крупнейшая ярмарка внедорожников в Литве. Вход бесплатный.

* Американская рок-группа OneRepublic готовится к туру по Европе. 18 мая 2022 года концерт состоится на каунасской арене «Жальгирио».

* 8-10 октября в Гарюнай проводится Международная ярмарка антиквариата и старых вещей. В ней участвуют торговцы из Литвы, Латвии и Эстонии.

* Впервые в истории нашей страны литовские судьи бадминтона получили приглашение на Чемпионат мира по бадминтону среди ветеранов.

* С 7 по 9 октября в Каунасе проходит «Фестиваль историй». На этом мероприятии истории рассказываются в произведениях современного искусства, в выступлениях актеров, в музеях и прочих пространствах города и районов.