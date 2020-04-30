Акция 1827, stipruskartu.lt, подходит к своему завершению. Интервью с Эдмундасом Якилайтисом

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Эрнест Алесин:

— У нас на связи — Эдмундас Якилайтис. Акция 1827, “Сильные вместе”, на самом деле, подходит к своему завершению. Здравствуйте, Эдмундас! Как прошла вся акция?

— Вся акция прошла прекрасно, мы выполнили больше чем шесть тысяч просьб о помощи, так что, думаем, что все произошло просто прекрасно. Лучше, чем мы надеялись.

— Когда вы начинали эту акцию — я даже видел интервью некоторых людей, которые работают с вами, — многие не верили в то, что можно так быстро сделать call-центр, собрать людей, что будут так добровольцы… Что вам показала эта акция? Наше общество созрело?

— Да, конечно, оно созрело, оно стало более солидарным. И я думаю, что этот кризис, каким бы страшным он ни был для многих, но все-таки я на это смотрю, как на хорошую репетицию или тренировку. Если когда-нибудь будет настоящий, серьезный кризис, то мы уже будем думать иначе. Мы будем знать, что в Литве — тысячи людей, которые готовы помочь друг другу, что есть люди, которым можно доверять, которым можно доверить. Это очень важно.

— Ответь, пожалуйста, если посмотреть немножечко вперед, без политики, и понимая, что, возможно, осенью повторится какая-то такая, похожая… может быть, меньше кризис, больше — и вы будете к этому готовы? С властями получится уже сотрудничать сразу с первой минуты?

— Вы знаете, это общественная инициатива, и от власти мы просто надеемся, чтобы она не мешала. А никакой помощи от власти нам не надо — мы, как общественники, работаем сами по себе. Я думаю, что самое лучшее, что может сделать власть для таких инициатив, — это им не мешать.

— И добровольцы, которые все это время находились начеку, на посту. Вы же не потеряете с ними связь? Какой план?

— Связи мы какой-то особенной, наверное, не будем иметь. После всей акции мы напишем им письмо, поблагодарим, оставим себе также их контакты, — если что-то случится, мы уже будем иметь более 4000 добровольцев. Это, думаю, что очень важно для будущего. Если что-нибудь подобное случится, мы будем контактировать с добровольцами и нам уже не надо будет начинать с белого листа. Мы уже будем иметь структуру, мы будем знать, как работает call-центр, как работает система передачи всех просьб из Литвы, как координировать добровольцев, как их обучать, и так далее. Так что это очень хороший урок. И не только, что мы научились — мы также и помогли 6 тысячам людей. Это очень важно!

— Тридцать лет независимости. Вместе мы — сила! Это был один из инициаторов акции 1827, “Сильные вместе”, Эдмундас Якилайтис. Спасибо!