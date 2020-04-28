Акция Darom поможет навести порядок на всей территории Литвы
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Десять дней назад, 18 апреля, по всей нашей стране должен был пройти национальный субботник Darom, который впервые в его многолетней практике пришлось отменить из-за карантина. Об истории и перспективах проекта Darom мы решили расспросить его руководителя Инну Ингелевич.
— Здравствуйте, Инна!
— Здравствуйте!
— Расскажите, пожалуйста, об истории проекта.
— В этом году акция должна была состояться уже в 13-й раз. Все ее знают хорошо, все ее ждут. Это происходит в апреле, люди все выходят на природу, убираются. Суть акции — в том, что все сплачиваются и выходят на массовую уборку, во время которой действительно собираем много мусора — от 1000 до 3000 тонн — и вместе с местными властями и разными организациями вносим большой вклад в уменьшение мусора в нашей стране.
— То есть, это обычно один день, который проходит и весело, и с пользой?
— Да, веселое мероприятие. Чаще всего после уборки бывают пикники. В некоторых городах это больше акцентируется, в других меньше. Но все равно — это такое очень полезное действие, в котором задействовано много людей действительно. Пятьсот тысяч где-то собирается участников.
— А какие дальнейшие перспективы у вашего проекта Darom?
— Мы сейчас предлагаем перенести на осень акцию, 19 сентября. Поэтому мы вот особо по этому поводу не переживаем, что не состоялась акция весной — мы уже думаем об осени. 19 сентября уже третий год будет проводиться всемирная акция Darom — это день, когда убирается весь мир. А весной еще вот сейчас у нас начинается проект на два года “Делай до конца, помоги убрать всю Литву!”. Мы сейчас создали такое мобильное приложение — называется Darom — специальная программка, в которой есть карта и можно помечать места, где много мусора. Где-то в лесах или еще где-то. Помечаются такие точки в программке, и тогда мы можем много-много таких мест пометить. Так мы хотим всю Литву вот так вот пометить, найти эти самые такие болевые точки, и потом их убрать все. Вот в течение этих двух лет — у нас такой долгосрочный проект — мы хотим вот эту акцию Darom превратить в такую, может быть, не однодневную акцию, а вот чтоб у людей уже был такой навык, да. Что вот появилась точка, я увидел на карте, тогда я могу убрать уже сразу. Могу зарегистрировать и убрать эту точку.