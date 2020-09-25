Listen to «Акция “Поймай избирательный автобус!”» on Spreaker.

По мере приближения парламентских выборов по улицам разных городов страны начинает курсировать общественный транспорт, обклеенный приглашениями принять участие в голосовании. Такие автобусы, троллейбусы и микроавтобусы можно увидеть на улицах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, Алитуса, Мажейкяй и Плунге.

Они будут ездить до завершения выборов. А Главизбирком решил провести конкурс “Поймай избирательный автобус!”, и приглашает людей фотографироваться около таких агитационных автобусов, делиться веселыми снимками в соцсетях с хештегом AšBalsuosiu, и даже выигрывать призы.