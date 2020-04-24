Listen to «Акция “Все будет хорошо” в Висагинасе — для тех, кто во время карантина остается дома» on Spreaker.



Висагинцам, которые проводят карантин в своих квартирах, теперь не придется скучать. Специально для них в городе запущена акция под многозначительным названием “Все будет хорошо”. А придумана она для того, чтобы хоть немножко разнообразить карантинные будни горожан и наполнить их музыкой. Главные действующие лица этой акции, помимо самих горожан, — музыканты Томас Коханка и семья Пищикасов. Один из них, Эдгар Пищикас — сегодня в нашем эфире.

— Здравствуйте, Эдгар!

— Здравствуйте.

— Расскажите, пожалуйста, нам об акции подробнее.

— Акция называется “Viskas bus gerai”, что означает: “Всё будет хорошо”. Придумали ее на сей раз не мы — мы больше исполнители. Вот, проводим эту акцию, которая заключается в таких как бы мини-концертах в поддержку тех, кто остается дома, соблюдает условия карантина. А также в благодарность медикам и другим рабочим — таким, как работники продуктовых магазинов, которые вынуждены работать при любых условиях.

— А места выступлений и репертуар вы сами подбираете?

— Репертуар — дело в том, что играем не только мы, есть еще у нас в Висагинасе Томас Коханка. Мы играем свой материал — то есть, авторские композиции. Я пишу такие современные композиции для электронной скрипки и их исполняю. А места — ну, это по всему городу. В основном это дворы — несколько домов, чаще всего каким-то квадратиком стоят, чтобы всем это доступно было, все слышали.

— Как люди реагируют на ваши выступления?

— На самом деле, я не ожидал. Потому что очень много людей мне пишут даже личные сообщения в фейсбуке, даже те, которых я совсем не знаю. Они просят, чтобы к ним во двор, так сказать, пришли. Я не ожидал такой бурной реакции. Принимают вообще шикарно! Одно удовольствие работать.

— А кто выступает вместе с вами?

— Я, ну и мои родители играют. Это Эдвардас Пищикас, Елена Пищикене — мама, папа. Мама играет на флейте, я на скрипке, папа у нас за звукооператора. Ну а когда мы занимаемся своей деятельностью, папа у нас — басист. Вот такой семейный ансамбль.

— А если с вами вместе захочет выступить какой-то другой прохожий, подходящий вам по уровню, — вы бы смогли его принять?

— Если по уровню подходящий, то без проблем, честное слово. Только рад буду!