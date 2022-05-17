Безопасность

Акция «Знание оберегает»: как вести себя во время экстремальных ситуаций

Автор R•RADIO

Началась акция «Знание оберегает». Во время нее представители Департамента противопожарной безопасности обучают, как вести себя во время экстремальных ситуаций.

Акция «Знание оберегает»: как вести себя во время экстремальных ситуаций

Фото – LT72.lt

Эта акция инициирована Департаментом противопожарной безопасности и МВД Литвы. Во время нее пройдет более 60 мероприятий во всех муниципалитетах страны. Запланированы визиты в местные сообщества и школы, встречи с пожилыми людьми и социальными работниками.

На странице LT72.lt сообщается, какие встречи сотрудники гражданской защиты проведут завтра, 18 мая.

Дворец культуры Тракая (Vytauto g. 69), 10:00. Мероприятие для работников самоуправления, староства (сянюнии), других хозяйствующих субъектов и учреждений.

Центр культуры Кайшядориса (Gedimino 40), 13:00. Встреча-дискуссия с жителями района и руководителями хозяйствующих субъектов.

Культурный центр Кретингского района (Parodų salė, 3 a., J. Pabrėžos g. 1), 15:00 – 17:00. Мероприятие для сотрудников сянюнии, неправительственных организаций, жителей региона.

В Шяуляй всех желающих приглашают на встречу, которая пройдет с 13:00 до 16:00 на стоянке автомобилей по адресу Tilžės g. 225 (Торговый центр Tilžė).

В самоуправлении Аникщяйского района, Ladygos g. 1, в 14:30 специалисты проведут встречу с юными членами Союза стрелков (учащимися 9-12 классов и старше).

В течение всего месяца специалисты в области гражданской защиты будут рассказывать, как действовать во время различных экстремальных ситуаций. Они расскажут, что должно быть в «тревожном чемоданчике», как настроить оповещения на мобильном телефоне и т.д.

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