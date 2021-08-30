Акмяне – рекордсмен по вакцинации среди самоуправлений

Среди всех самоуправлений Литвы районное самоуправление Акмяне является рекордсменом по вакцинации. Здесь от коронавируса привиты почти все люди в возрасте от 35 до 55 лет. Общий показатель вакцинации превышает 80%. По словам представителей Акмянского районного самоуправления, пришлось приложить немало усилий, чтобы люди настолько активно принимали участие в вакцинации. Сотрудники самоуправления активно обзванивали жителей, привлекали добровольцев из мальтийского ордена, призывали на помощь студентов-практикантов и т.д. Между тем и в этом самоуправлении хватает своих нюансов. Например, подростки и люди пожилого возраста прививаются с большой неохотой. В связи с этим там планируются акции, поездки к жителям на дом и др. Тем временем ситуация в больших городах Литвы хуже. Например, в Шяуляй полностью привились только около половины всех жителей города. При этом заболеваемость растёт, и вскоре, возможно, придётся отказаться от плановых операций. В целом по стране ещё не достигнут 60-процентный барьер. По заболеваемости Литва приближается к чёрной зоне D, а наибольшее количество случаев фиксируется на взморье.

В Узбекистане создали вакцину от коронавируса в виде помидора

Российские эксперты допускают создание вакцины от коронавирусной инфекции в виде помидора, который можно съесть. Таким образом они прокомментировали информацию о том, что узбекистанские коллеги создали подобную вакцину. По словам учёных Узбекистана, выбор в пользу помидора они сделали из-за того, что перед употреблением в пищу этот продукт не подвергается термической обработке. Вместе с тем, по словам российских специалистов, у них в стране более востребованы препараты в традиционной форме. Напомним, ранее сообщалось, что петербургские учёные разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки. При этом президент Российской академии наук Александр Сергеев обратил внимание на то, что производство созданной российскими учёными вакцины, которую можно будет употреблять в виде напитка, будет дешевле, чем производство других препаратов от коронавируса.