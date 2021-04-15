Акмянский район. 7 мест, которые стоит посетить

Акмянский район находится в Шяуляйском уезде на северо-западе Литвы. Его площадь 845 км², при этом треть территории занимают леса. В Акмянском районе протекает третья по величине в Литве река Вянта. Административный центр — город Науйойи-Акмяне.

Район известен, прежде всего, производством цемента. Об этом первой строкой указывают все справочники. Такому промышленному направлению регион обязан своими залежами известняка и глины. Ну а любители отдохнуть от цивилизации ценят Акмянский район за уникальную, не тронутую человеком, природу. В этом выпуске рубрики “Отдых в Литве” – о том, какие места стоит посетить в Акмянском районе Литвы.

1. Региональный парк Вянта

Площадь парка – 10600 га. В нем около 700 видов различных растений и 140 видов птиц. В геологическом заказнике Папиле находятся окаменевшие останки животных Юрского периода. Здесь найдено более 300 различных видов фоссилий. А один из самых популярных живых памятников природы в парке Папиле – 15-ствольная липа. Правда, 15-ствольной она считается исторически, а на самом деле стволов у нее сейчас осталось 13. Возраст дерева – около 150 лет.

2. Каманский природный резерват

На севере от города Акмяне расположено верховое болото Каманос – одно из самых старых в Европе, площадь которого вместе с защитной зоной 6465 га. Это настоящий музей природы под открытым небом. В болоте и его окружающих лесах найдено 982 вида растений и грибов, 558 видов насекомых, 176 видов птиц. Многие из них занесены в Красную книгу Литвы. В резервате ограничены посещения посторонних, чтоб не нарушать покой птиц и животных. А чтобы не повредить нежный слой мха, для туристов, интересующихся природой, оборудованы специальные деревянные пешеходные дорожки. Подробнее

3. Город Науйойи Акмяне

В городе Науйойи Акмяне есть частный ботанический сад, основанный Антанасом Чяпасом, почетным гражданином города. За 40 лет в этом саду было собрано и разведено 358 видов редких для наших краев растений. А еще Науйойи Акмяне славится своим Дворцом культуры, который включен в культурное наследие Литвы как памятник архитектуры. В его здании расположен музей, где экспонируются работы самых известных художников страны.

4. Парк со скульптурами в городе Акмяне

Парк природы и культуры в сосновом лесу города Акмяне появился в 2002 году. Территория парка – это сосняк, долина реки Дабикине, бывший песчаной карьер и побережье водоёма. Парк украшают деревянные скульптуры и уникальная каменная эстрада. В некарантинные времена здесь устраиваются разные культурные мероприятия. Тут можно прекрасно отдохнуть и полезно провести время. Подробнее

5. Курганы и городища

О глубокой старине Акмянского района напоминают городища Папилё, Вилёшяй, гора Луокава неподалёку от Науйойи Акмяне, многие места, связанные с мифологией древних литовцев. Самый красивый и известный, так называемый Первый курган Папилё, находится на левом берегу реки Венты, в месте ее слияния с безымянным ручьем, который когда-то здесь протекал. Считается, что городище просуществовало здесь с I тысячелетия до нашей эры по XIV век.

6. Мемориальный музей Симонаса Даукантаса

Папиле – это также место, где похоронен Симонас Даукантас. Это литовский историк и писатель-просветитель, собиратель фольклора, один из первых идеологов литовского национального возрождения; автор первых трудов по истории Литвы, написанных на литовском языке. Здесь находится его мемориальный музей. В музее представлены первое издание истории Литвы Симонаса Даукантаса 1893 года, множество интересных документальных материалов, документов и фото. А еще в этом музее есть коллекция экслибрисов со всего мира, посвященная 200-летию со дня рождения историка, уникальная выставка – стул ручной работы из веток яблони, окаменелости папиллы юры и многое другое. Подробнее

7. Пейзажи, тропы и смотровая башня

В Акмянском районе есть совершенно марсианские глиняные карьеры в Шальтишкяй, водяные мельницы, познавательная тропа Юракальниса. Ну и, конечно, 15-метровая смотровая башня, с которой можно полюбоваться красотами этих мест.

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