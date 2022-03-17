Акне. Что это такое и как с этим справиться?

Это «Культура здоровья». Тема нашего сегодняшнего эфира – акне. Что это за болезнь, чем она отличается от обычных прыщей и что ее вызывает?

Речь пойдет также о том, какими способами лечится акне и каким должен быть образ жизни у людей, знакомых с этой проблемой. Наш сегодняшний собеседник – врач-дерматолог Юргина Уселене.

– Акне. По сути, можно говорить, что это болезнь цивилизации. И как образец – в Южной Америке жило племя, у которых не было даже бактерий акне и не было прыщей. Акне связано с бактерией propionibacterium acnes, тем самым – с нашим гормональным фоном, питанием, местом жительства, испытываемым стрессом, уходом за кожей.

В подростковом возрасте акне обычно начинается из-за натуральных гормональных изменений, колонизации propionibacterium acnes, увеличившегося количества жира в коже. Это случается натуральным образом. Ну а в более взрослом возрасте акне может возникнуть из-за стресса, потому что стресс очень влияет на нашу кожу и на живущие на ней микроорганизмы. Это часто бывает связано еще и с дисбалансом половых гормонов, неправильным уходом за кожей и питанием.

Человек, болеющий акне, должен уметь управлять стрессом, избегать молочных продуктов, а именно молочного белка. А также мучных и других быстрых углеводов. Желательно было бы есть побольше рыбы и овощей. И очень важно правильно ухаживать за кожей.

Надо использовать очищающие средства и специальный крем, предназначенный от акне. И не забывать увлажнять кожу. Потому что даже если кожа жирная, ее все равно надо увлажнять. Очень часто бывает, что кремы, предназначенные для лечения акне, сушат кожу – именно поэтому и приходится увлажнять ее дополнительно.

Когда мы наносим макияж, очень важно не использовать губки и спонжи. Лучше распределять его пальцами, а щеточки для пудры – не забывать дезинфицировать. И в период болезни не надо использовать скраб с зернышками. И еще очень важно, когда есть акне, избегать солнца. Потому что солнце вызывает формирование ранок, рубцов и появление пигментных пятен. И, например, если после прыща остается красное пятнышко, и вы не бережетесь от солнца, пятнышко может потемнеть и остаться на гораздо более длительное время.

Как лечить акне?

Акне лечится в зависимости от запущенности его состояния. Можно лечить местными кремами. Эти местные лекарства чаще всего в составе содержат антибиотики и ретиноиды. Если болезнь протекает с осложнением, часто случается, что акне распространяется дальше – на спину и на грудь. Могут появляться гнойные прыщи. В таком случае местные лекарства и средства косметики не помогут, и специалист, скорее всего, назначит прием антибиотиков внутрь на более продолжительное время. Но этого не надо бояться, потому эти лекарства будут действовать как средство, уменьшающее воспаление. И побочных эффектов немного. К слову, женщинам могут назначать в таком случае даже прием контрацептических средств. Однако для того, чтобы увидеть от них эффект, нужно их использовать не менее полугода. А если эффект есть, можно продолжать лечение еще в течение пары лет. Есть и другие лекарства, которые воздействуют на акне. Но лечение чаще всего длится достаточно продолжительное время – полгода, год. При этом важен еще и уход за кожей.

Наконец, если и эти средства не помогают или болезнь протекает с осложнениями, специалист может назначить лечение препаратом роаккутан. Этот препарат уменьшает акне до минимума или излечивает его полностью.

Часто люди задают вопрос: надо ли лечить акне? Конечно, надо. Потому что прыщи на лице вызывают большой психологический дискомфорт. Особенно это касается детей и подростков. Кроме того, если не лечить акне, могут остаться рубцы и пятна на коже. Ну а когда акне уже стабилизируется, новые прыщи не появляются, можно начинать лечить рубцы, которые от них остались.

Чем акне отличается от обычных прыщиков?

Многие люди, услышав от специалистов название «акне», не сразу понимают, чем это заболевание отличается от обычных прыщей. Справочники говорят, что разница только в том, что «прыщ» – не медицинский термин. Просто мы так называем высыпание, которое появляется на лице. В медицине же оно называется акне, или угревая сыпь. При этом заболевании происходит закупорка и воспаление сальных желез кожи лица, шеи или спины.

Самая распространенная причина возникновения акне – так называемый гормональный всплеск. Именно поэтому с данной проблемой чаще всего сталкиваются люди молодого возраста, подростки. Среди предпосылок специалисты называют также генетику – причину, с которой трудно поспорить.

Что можно попробовать сделать без совета специалиста и без вреда для своего здоровья? Сократить употребление простых углеводов, в первую очередь – сахара. Наладить правильное питание. Очищать и увлажнять кожу. А при выборе косметики – останавливаться на таких продуктах, которые не забивают поры.