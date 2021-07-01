Шоубиз

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

Автор Эвелина Никанорова 14
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

30-летний актер Иван Янковский впервые стал отцом. Возлюбленная Ивана, 29-летняя актриса Диана Пожарская, родила ему сына. Мальчика назвали Олегом — в честь дедушки Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского.

Радостной новостью влюбленные поделились в инстаграме, выложив трогательные снимки из роддома.

«Спасибо, что выбрал именно нас. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!» — написала Пожарская у себя на странице.

Слухи о романе актеров появились в прессе около года назад, однако Пожарская опровергла их, указав, что находится в браке с режиссером Артемом Аксененко. Вскоре режиссер женился на другой, а Янковский расстался со своей невестой Верой Кинчевой, дочерью рок-музыканта Константина Кинчева. После этого пара перестала скрывать свои отношения. И для Ивана, и для Дианы это первый ребенок.

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