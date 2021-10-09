Актуальная Европа. Новости Европейского Союза

Совет руководителей Европейского Союза услышал просьбу Литвы, а также других стран Балтии и Польши о помощи в борьбе с кризисом нелегальной миграции. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава государства участвовал в неформальной встрече руководителей ЕС в Словении. На встрече было получено обещание президента Совета руководителей ЕС Шарля Мишеля уделить внимание данной проблеме на саммите ЕС в конце октября.

При этом Гитанас Науседа признал, что быстрых решений от ЕС ожидать не стоит, так как миграционный кризис — это сфера компетенции не только Совета руководителей ЕС.

***

Европарламент одобрил новую директиву о «голубой карте», которая устанавливает измененные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Европейского Союза.

Под высокой квалификацией понимают, прежде всего, университетское образование.

Нынешние правила упрощают порядок выдачи «голубой карты». Порог зарплаты становится более гибким. Его можно устанавливать в диапазоне между 100% и 160% от средней зарплаты в стране. Сейчас он составляет 150%. Минимальный срок трудового договора также сокращается с одного года до шести месяцев.

После одобрения новой директивы о «голубой карте» Европарламентом, ее еще должен окончательно утвердить Совет ЕС.

***

Европарламент принял резолюцию о мерах по достижению нулевого уровня смертности на дорогах Европы к 2050 году.

В резолюции содержатся, прежде всего, предложения по снижению скорости движения для автомобилей в жилых кварталах до 30 км/ч. Помимо этого – внедрение «безопасного режима вождения» в электронные и мобильные приложения водителей, с тем, чтобы свели к минимуму все отвлекающие моменты. Предлагается также ввести «нулевую толерантность к вождению в нетрезвом виде».

Кстати, что касается скоростного режима, то власти Парижа не стали дожидаться общего решения всего ЕС. На большинстве улиц французской столицы установили ограничение скорости 30 километров в час. Скоростной лимит начал действовать еще 30 августа этого года. Предполагается, что это не только повысит безопасность на дорогах Парижа, но и снизит уровень загрязнения воздуха, а также разгрузит парковки в центре. Власти надеются, что такая черепашья скорость автомобилей склонит парижан к общественному транспорту, велосипедам и пешим прогулкам.