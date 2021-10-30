Это субботний выпуск новостей «Актуальная Европа». Всё самое важное и интересное за неделю. Конфликт между Брюсселем и Варшавой, продолжительность жизни в ЕС и часовые пояса Евросоюза.

Напряжённость между Брюсселем и Варшавой продолжает нарастать. Конфликт разгорелся после того, как в начале октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза.

Затем суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн евро за её отказ выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. «Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны – это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз – союз независимых государств», – заявил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.

Польский министр юстиции Збигнев Зёбро пошел дальше и заявил, что Польша не может и не должна платить ни единого злотого. Польское государство «не имеет права уступать беззаконию», – отметил польский министр, назвав штрафы Евросоюза «незаконными санкциями».

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Средняя продолжительность жизни в Литве и других странах Восточной Европы короче, чем в пяти крупных странах Западной Европы – Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании.

Ожидаемая продолжительность жизни в Литве составляет 75 лет. Это на 5 лет ниже, чем в Западной Европе. Продолжительность жизни у женщин в Литве составляет 80 лет, в то время как у мужчин – только 70. Исследование, проведенное Федерацией фармацевтов Европы, показало, что Литва сможет достигнуть среднего показателя – например, немецкой продолжительности жизни – лишь через 46 лет.

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В последние выходные октября мы, как обычно, переходим на зимнее время. В ближайшую ночь надо перевести стрелки часов на час назад. Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время. Стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад. При этом отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Однако споры вокруг этой темы не утихают. Европарламент еще в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. Однако отдельным государствам ЕС не удаётся прийти к договорённости.

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса. В Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах ЕС, в том числе в Финляндии и странах Балтии, – восточноевропейское время (опережающее его на два часа). А в остальных странах Евросоюза – среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.