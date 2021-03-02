Аль Пачино вздремнул во время созвона «Золотой глобус» по зуму

Аль Пачино, который был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль в «Охотниках», кажется, уснул во время онлайн-церемонии вручения премии.
80-летний Аль Пачино — обладатель пяти премий «Золотой глобус» и 13 номинаций на нее. А еще у него есть «Оскар», «Золотой лев» и две победы «Эмми». Разумеется, церемонии вручения премий для актера уже должны были стать обыденностью, а эта так вообще проходила по зуму, даже из дома можно было не выходить.
Вероятно, по этой причине (или какой-то другой) Аль Пачино расслабился настолько, что задремал. К счастью, в нужный момент он все-таки проснулся. Хотя мог бы спать и дальше — награда досталась не ему, а Джошу ОʼКоннору из сериала «Корона».
i’m crying he was actually half asleep lmfaoooooo
— Nariman△⃒⃘ (@slytherinus) March 1, 2021
Об итогах 78 церемонии премии «Золотой глобус» по ссылке.