Музыкальная новинка

Альбина Джанабаева вспомнила «Прошлогодний снег»

Автор Эвелина Никанорова
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Альбина Джанабаева представила композицию «Прошлогодний снег».  В танцевальной композиции певица признается в любви тому, с кем ей повезло, и ощущает на его губах «прошлогодний снег» при поцелуях.

Источник: InterMedia

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