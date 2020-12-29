Новости Паутина Шоубиз

Александр Петров сыграет Есенина

Автор Эвелина Никанорова 15
Александр Петров сыграет Есенина

Режиссер «Холопа» и «Текста» Клим Шипенко снимет фильм о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Главную роль в картине под рабочим названием «Декабрь» сыграет Александр Петров.

По сюжету танцовщица Айседора Дункан приезжает из Германии на границу СССР и готовит побег Есенина. Поэт едет из Москвы в Ленинград и сталкивается с трудностями. Кроме Петрова в фильме снимутся Александр Самойленко, Кристина Асмус, а также Сергей Гилев и Владимир Вдовиченков. 
«Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт», — рассказал Шипенко.
Премьера запланирована на конец 2021 — начало 2022 года.Источник 
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