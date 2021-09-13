Александр Розенбаум отмечает свой юбилей — 70 лет

13 сентября отмечает свой день рождения Александр Розенбаум. В этом году артист отмечает свой юбилей — ему исполнилось 70 лет. В честь праздника RUSRADIO.LT сделало подборку интересных фактов из жизни Александра Розенбаума.
- Александр Розенбаум начал заниматься музыкой с 5-ти лет. А еще в детстве он занимался фигурным катанием и боксом.
- У Розенбаума есть диплом врача-терапевта по специальности «анестезиолог-реаниматолог». Однажды профессия ему пригодилась – он спас женщину, летевшую с ним в одном самолете.
- Первые песни Александр начал писать еще в студенческие годы. Изначально он выступал в небольших клубах, в составах разных ансамблей. На профессиональную сцену он вышел в возрасте 29 лет.
- За годы творческой биографии Александр написал свыше 850 песен и стихов, издал более 30 альбомов, снялся в 7 художественных и нескольких документальных фильмах.
- В коллекции Александра Розенбаума насчитываются десятки гитар. Стоит отметить, что он играет не в традиционном (испанском) гитарном строе, а в открытом соль-мажоре – строй 7-струнной гитары на 6-струнной без использования 5-й струны.
- Розенбаум не скрывает, что очень любит животных, в особенности собак. Однажды на вопрос корреспондента, чем бы он хотел заниматься помимо артистической карьеры, Розенбаум ответил – завел бы приют для собак. Причем держал бы там овчарок и бультерьеров и всех собак назвал бы именами знаменитых мафиози.
- В 1993 году на широкий экран вышел фильм Всеволода Плоткина «Чтобы выжить», в котором Розенбаум превосходно сыграл крутого мафиози Джафара. Фильм был удостоен приза на фестивале «Кинотавр-93».
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