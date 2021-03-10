Александр Зацепин отмечает юбилей

Народный артист России, автор музыки к фильмам «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию”, «Земля Санникова», «31 июня» и еще сотне картин, а также мюзиклов и эстрадных песен Александр Зацепин в среду принимает поздравления с 95-летием.
Секрет долголетия – физического и творческого – Александр Сергеевич объясняет непрерывным движением.
«Я просто стараюсь быть таким, каким был всегда. Жизнь – это движение, если не двигаешься, значит, не живешь», — Александр Зацепин.