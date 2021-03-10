Новости Паутина

Александр Зацепин отмечает юбилей

Автор Эвелина Никанорова 38
Александр Зацепин

Народный артист России, автор музыки к фильмам «‎Бриллиантовая рука»‎, «‎Операция “Ы”‎ и другие приключения Шурика»‎, «‎Кавказская пленница»‎, «‎Иван Васильевич меняет профессию”, «‎Земля Санникова»‎, «‎31 июня»‎ и еще сотне картин, а также мюзиклов и эстрадных песен Александр Зацепин в среду принимает поздравления с 95-летием.

Секрет долголетия – физического и творческого – Александр Сергеевич объясняет непрерывным движением.

«‎Я просто стараюсь быть таким, каким был всегда. Жизнь – это движение, если не двигаешься, значит, не живешь»‎, — Александр Зацепин.

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