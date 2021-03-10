Александр Зацепин отмечает юбилей

Секрет долголетия – физического и творческого – Александр Сергеевич объясняет непрерывным движением.

«‎Я просто стараюсь быть таким, каким был всегда. Жизнь – это движение, если не двигаешься, значит, не живешь»‎, — Александр Зацепин.