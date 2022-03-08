Музыкальная новинка Новости

Алексей Воробьев представил песню на стихи Сергея Есенина

Автор Эвелина Никанорова

Алексей Воробьев представил трек «Гуляка». Композиция записана на стихи Сергея Есенина.

«#Гуляка на стихи С.Есенина ! На всех музыкальных витринах (ссылка в профиле ) ❤️ С праздником, дорогие девочки !»подписал релиз певец.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Noize MC опубликовал песню, чтобы Вы не чувствовали себя одиноко

Noize MC опубликовал песню, чтобы Вы не чувствовали себя одиноко

Автор Эвелина Никанорова
Площадки Dėk‘ui собирают самые необходимые средства для украинцев

Площадки Dėk‘ui собирают самые необходимые средства для украинцев

Автор R RADIO LT
В эфире R RADIO LT и Raduga &#8211; информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

В эфире R RADIO LT и Raduga – информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

Автор R RADIO LT
О гуманитарной помощи, оказываемой украинцам в Вильнюсе и Клайпеде

О гуманитарной помощи, оказываемой украинцам в Вильнюсе и Клайпеде

Автор R RADIO LT
Натали прошла электронный «Тест грусти»

Натали прошла электронный «Тест грусти»

Автор Эвелина Никанорова
Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Автор Эвелина Никанорова
Feduk впервые стал отцом

Feduk впервые стал отцом

Автор Эвелина Никанорова
Русскоязычное сообщество стран Балтии &#8211; против войны в Украине

Русскоязычное сообщество стран Балтии – против войны в Украине

Автор R RADIO LT
Рекомендации МИДа гражданам Литвы, находящимся в России и Беларуси

Рекомендации МИДа гражданам Литвы, находящимся в России и Беларуси

Автор R RADIO LT