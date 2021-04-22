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Алитус. 10 самых интересных и красивых мест города

Автор Анжелика Орлёнок 32
Алитус. 10 самых интересных и красивых мест города

Алитус – самый большой город Южной Литвы. Он окружен 16-километровой излучиной Немана с живописными лесами и зеленеющими холмами, которая делит город на две части.

К слову, в следующем году Алитус станет культурной столицей Литвы. Ну а мы можем начать знакомство с этим городом уже сейчас.

1. Историческая площадь первого Алитуса

Эта площадь сформировалась в XV–XVI веках – здесь была построена первая алитусская ратуша.

2. Краеведческий музей Алитуса

Любознательные скажут, что начинать знакомство с городом надо с Краеведческого музея. Тем более, что для экскурсий по нему можно даже не выбираться из дома – в музее подготовлен интереснейший виртуальный тур. Здесь можно увидеть невиданные вещи и услышать неслыханные истории. Виртуально или очно – в музее можно узнать историю одной улицы, а можно познакомиться с бытом и утварью целых усадеб.

В музее хранятся более 100 000 экспонатов – исторические, этнографические и археологические материалы, попавшие в фонды музея из всех районов юга Литвы. Вход в музей бесплатный.

3. Сквер Старого города

Сквер Старого города опоясывают улицы Бажничёс (Bažnyčios g.) и Аливу Тако (Alyvų takas). Перед Второй мировой войной здесь находились жилые дома, помещения торговцев и ремесленников, разбомбленные во время первого налета немецких самолетов. После войны дома не стали восстанавливать – вместо них была сформирована площадь. К радости детей и взрослых, на ней есть разноцветный фонтан.

4. Мост Белой розы

Мост Белой розы – самый высокий в Литве пешеходный и велосипедный мост. Его высота – 38,1 м, длина – 240,52 м. Мост сооружен в Алитусе в 2015 г. на сохранившихся опорах бывшего железнодорожного моста. Он соединил велосипедные дорожки, находящиеся по обе стороны разделяющего город Немана. Этот мост даже занесен в книгу рекордов Литвы. Для экстремалов с него организованы прыжки с веревками.  А любителей более спокойного отдыха порадует панорама с моста на овеянное легендами Алитусское городище. Рядом оборудованы прогулочные дорожки, установлены беседки для отдыха и места для разведения костров.

5. Алитусское городище

Городище датируется I тыс. – XIV в. На городище стоял Алитусский замок, который сожгли крестоносцы. Алитусское городище овеяно бесчисленным множеством легенд. Одна из легенд рассказывает о любви и возникновении названия города.
Когда – то жили Мирграуселе и Алита. Полюбили они друг друга, однако Мирграуселе должна была стать жрицей. Однажды на местный замок напали крестоносцы. В битве погибло много воинов, но Алита остался жив. Он прорвался через окружение крестоносцев, поскакал на гору Габии, где Мирграуселе разжигала святой огонь, спрятал её, а сам опять вернулся воевать. Хоть и отважно бился Алита, но и он погиб. Мирграуселе, узнав о смерти Алиты, так сильно плакала, что её слёзы рекой стали течь в Нямунас. Речка была названа Алитупис, гора Габии – городищем Мирграуселе, а город Алитус получил наименование от имени Алита. И сегодня в реку Нямунас впадает речка из слез Мирграуселе, а старые люди говорят, что тот, кто не любит, выпьет из речки – полюбитНу а любящий – полюбит ещё больше.

6. Городской сад

Формирование Городского сада началось в 1930 г. Парк славится своими розариями. Сохранился до наших дней и фонтан межвоенной эпохи с небольшим бассейном, в котором когда-то плавали золотые рыбки и цвели лилии. При строительстве фонтана было задумано, что он будет словно солнце, а разбегающиеся вокруг него дорожки – словно солнечные лучики.

7. Парк молодежи

В 1982 г. между речек и родников в Алитусе был основан Парк молодежи, известный скульптурными композициями из металлопластики. В парке сформирована сеть велосипедных и пешеходных дорожек, дорожки освещаются. Оборудованы здесь и современные детские игровые площадки, площадки для скейтбордов и роликов, дорожка для зарядки. Порадуют глаз в парке девять цветников, два из которых – розарии.

8. Лес Видзгирис

На территории города Алитуса раскинулся лес Видзгирис площадью 452 га. Это уникальный уголок природы. В Видзгирисе растут редкие растения, живет много охраняемых видов животных. В 1960 г. большая часть леса была объявлена ботаническим заповедником. Здесь оборудованы экологические познавательные дорожки. На территории леса находится мемориал, посвящённый памяти жертв геноцида евреев, и городище Раджюнай.

Фото из архива Алитусского центра туристическoй информации

9. Городище Раджюнай

Если верить легендам – городище насыпали два брата-князя, чтобы защищаться от врагов. Городище датируется серед. I тыс. – нач. II тыc. Недалеко от городища расположен парк приключений «Тарзания».

Фото из архива Алитусского центра туристическoй информации

10. Курортный парк

Курортный парк был создан в 1931 г. в натуральном сосновом бору. По дорожкам парка можно прогуляться или проехаться на велосипеде до озер Большая Дайлиде и Малая Дайлиде, сформировавшихся в старом русле Немана. Здесь оборудован пляж, деревянные мостики, спасательный пункт, велосипедные дорожки.

Фото – Г. Бярнатавичюс

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