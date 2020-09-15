Алитусцев приглашают решить судьбу платных парковок

В Алитусе власти думают ввести плату за парковку автомобилей. Предлагается брать за час парковки машины в центре города примерно 30 центов, пишет 15min. Однако в целесообразности такого налога сомневается мэр Алитуса Нериюс Чесюлис. Он пригласил горожан присоединиться к дискуссии.

По мнению инициаторов идеи, плата позволит решить проблему парковки автомобилей в центре города, будет поощрять жителей выбирать общественный или другой, более экологичный, транспорт, а также пополнит бюджет. Критики этой идеи считают, что оборудование паркоматов и их обслуживание будет слишком дорогим, автомобили переполнят дворы близлежащих многоэтажек, а из-за оплаты парковки могут пострадать мелкие предприниматели и жители города, которые зарабатывают меньше всех.